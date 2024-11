Apple semble bien décidé à élargir son portfolio de produits pour stimuler sa croissance future. Après l’annonce de son casque de réalité mixte Vision Pro, Apple s’apprête désormais à faire son entrée sur le marché des caméras de sécurité connectées pour la maison.

L’analyste Ming-Chi Kuo a récemment révélé qu’Apple pourrait lancer ses premières caméras connectées pour la maison d’ici 2026, avec pour objectif de concurrencer les caméras compatibles HomeKit déjà présentes sur le marché. Parallèlement, Apple travaillerait également sur de nouvelles versions des AirPods, intégrant davantage de fonctionnalités de gestion de la santé.

Selon Kuo, la production de masse de ces caméras débuterait en 2026, et Apple viserait des ventes de plusieurs dizaines de millions d’unités à long terme. Les caméras seraient connectées sans fil et profondément intégrées à l’écosystème Apple, avec des fonctionnalités propulsées par l’IA via Apple Intelligence et Siri, permettant à Apple d’étendre ses fonctionnalités d’assistant intelligent directement dans la maison. Aucune autre spécification technique n’a été divulguée pour l’instant.

Des rumeurs antérieures suggèrent que Apple travaille également sur un hub de maison intelligente, prévu pour 2025, qui pourrait ressembler à une enceinte HomePod, mais avec un écran pour offrir une interface visuelle. Ce dispositif serait alimenté par Apple Intelligence et pourrait fonctionner avec un système d’exploitation inédit appelé « homeOS ». Ce hub rivaliserait directement avec les appareils Echo Show d’Amazon, Google Nest Hub, et Meta Portal. D’autres rumeurs évoquent également le développement par Apple de robots domestiques dotés d’un écran avancé et d’un bras articulé pour suivre les déplacements de l’utilisateur dans la maison.

En ce qui concerne les AirPods, Kuo indique que Apple envisage de les repositionner comme de véritables outils de gestion de la santé, intégrant de nouvelles fonctionnalités inspirées de l’Apple Watch. Ces nouveaux modèles pourraient inclure des capteurs de santé et même des fonctionnalités d’IA, avec potentiellement des caméras intégrées, selon certaines fuites et spéculations.

Apple veut diversifier ses offres

Le fabricant chinois Goertek a remporté le contrat pour l’assemblage des nouveaux modèles d’AirPods et des caméras connectées. Ce partenariat confie à Goertek la responsabilité de la phase de production initiale (NPI) des modèles d’AirPods de 2026, ainsi que celle des caméras domestiques.

Dans une récente newsletter, Mark Gurman a mentionné qu’Apple prévoit de s’engager dans de nouveaux segments de marché tout en consolidant ses catégories existantes afin de diversifier ses sources de revenus. Cette stratégie audacieuse, qui inclut les caméras connectées et des AirPods axés sur la santé, démontre la volonté d’Apple de conquérir de nouvelles lignes de produits et de renforcer sa position dans le domaine de la domotique et des wearables.

Apple envisage une reprise de la croissance en 2025, et Kuo précise que l’entreprise espère expédier des dizaines de millions de caméras de sécurité chaque année, une stratégie qui pourrait solidifier sa présence dans le marché de la maison connectée.