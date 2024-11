Google Photos : Nouveautés centralisées pour une meilleure collaboration

Google Photos ajoute une nouvelle fonctionnalité appelée « Nouveautés », qui modifie la manière dont les utilisateurs voient les activités récentes dans l’application. Cette nouveauté remplace le bouton « Partage ».

Désormais, pour accéder à la page Nouveautés, il suffit de cliquer sur l’icône en forme de cloche, là où l’onglet Partage se trouvait auparavant. La page Nouveautés centralise différents types d’activités, comme les ajouts aux albums partagés, les conversations, les discussions de groupe, les mises à jour de partage avec un partenaire, les souvenirs, les notifications de stockage et l’accès aux albums partagés à partir de Collections.

Les activités y sont organisées de manière chronologique, permettant de consulter facilement ce qui s’est passé aujourd’hui, hier, cette semaine, le mois dernier, et au-delà. De plus, la nouvelle interface propose des raccourcis pour accéder rapidement aux albums, aux groupes et aux conversations, simplifiant ainsi leur gestion.

Les notifications pour les nouvelles activités apparaissent désormais dans la section Conversations, qu’il s’agisse de l’ajout d’un utilisateur à une conversation ou de la réception de nouvelles photos. Les conversations peuvent être consultées via les notifications, la page Nouveautés, ou les paramètres Photos accessibles depuis le menu Nouveautés. Les utilisateurs peuvent également accéder à leurs albums partagés depuis la page Collections. Cette refonte offre un meilleur menu d’« Activité récente » par rapport à ce que l’on trouve dans de nombreuses autres applications, rendant l’expérience plus complète qu’un simple changement de nom.

La page « Nouveautés » de Google Photos a tout son sens

Le changement de nom est judicieux, car « Nouveautés » reflète mieux la fonctionnalité. L’appellation Partage pouvait prêter à confusion en laissant penser aux utilisateurs qu’il s’agissait d’envoyer un lien ou un fichier, comme c’est le cas sur de nombreuses applications. À l’inverse, Nouveautés est plus explicite sans être aussi long et formel que Activité récente, nom commun à d’autres applications.

Le déploiement de la page Nouveautés est en cours pour tous les utilisateurs de l’application Google Photos sur Android et iOS. Il est donc possible que certains utilisateurs ne voient ces changements qu’après un certain temps. Cette nouvelle fonctionnalité enrichit l’expérience utilisateur en rendant la navigation et la gestion des notifications plus intuitives et efficaces.