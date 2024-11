Google Slides : Nouveaux modèles professionnels pour vos présentations

Google vient d’annoncer une mise à jour majeure pour son application Google Slides, introduisant une nouvelle collection de modèles modernes et conçue par des professionnels, facilitant ainsi la création de présentations rapides et efficaces.

Ces modèles thématiques ont été conçus pour répondre à différents besoins, allant des présentations commerciales, tels que les arguments de vente et les feuilles de route produit, jusqu’à la planification stratégique, des ressources précieuses pour les utilisateurs en entreprise. De plus, certains modèles de Google Slides ont des applications directes dans le domaine de l’éducation, comme des plans de cours, des rapports de lecture et des projets. D’autres modèles conviennent parfaitement aux célébrations de jalons, aux ateliers interactifs et aux jeux d’équipe.

Cette nouvelle collection vise à rendre la transition plus facile pour les utilisateurs habitués à la suite Microsoft Office et à PowerPoint, en s’inscrivant dans la continuité des récentes mises à jour qui ont simplifié le formatage des tableaux dans Google Sheets et l’organisation des informations dans Google Docs grâce à l’ajout d’onglets.

Pour accéder à cette nouvelle collection, il suffit de cliquer sur le nouveau bouton « Templates » dans la barre d’outils de Google Slides ou de naviguer via Insertion/Modèles. Une fois le modèle adapté à votre présentation trouvé, vous pouvez insérer l’ensemble des diapositives ou seulement celles dont vous avez besoin, avant de les personnaliser entièrement avec votre propre contenu.

Il ne s’agit que d’une première étape vers une création de modèles encore plus accessible. Google promet l’arrivée de nouvelles options de modèles de haute qualité dans les mois à venir.

Uniquement disponible sur Google Slides en anglais (États-Unis)

Il est important de noter que cette fonctionnalité n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs ayant configuré la langue de leur compte en anglais (États-Unis).

Comme prévu, ces modèles seront disponibles pour tous les clients de Google Workspace, les abonnés à Workspace Individual, ainsi que les utilisateurs ayant un compte Google personnel. La fonctionnalité sera activée par défaut dès que la mise à jour sera déployée.

Selon Google, l’application mise à jour est en cours de déploiement pour les utilisateurs inscrits au domaine de lancement rapide, un processus qui peut prendre jusqu’à deux semaines pour être complet. En revanche, les domaines de lancement programmé ne recevront ces nouveaux modèles thématiques qu’à partir du 21 novembre au plus tôt. La bonne nouvelle est que ce déploiement devrait prendre jusqu’à trois jours, bien plus rapide que d’autres mises à jour similaires.