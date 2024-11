iOS 18.1 : Les réactions aux messages RCS s’affichent correctement entre iPhone et Android

La communication entre utilisateurs Android et iOS devient enfin plus fluide et agréable. Apple a finalement cédé et intégré les messages RCS dans iOS 18, marquant une étape vers la fin de l’ère des SMS traditionnels. Désormais, l’entreprise s’attaque aux derniers obstacles pour améliorer la compatibilité interplateforme.

Dans sa dernière mise à jour, Apple a discrètement optimisé la gestion des réactions aux messages envoyés par des utilisateurs Android. Auparavant, les réactions provenant de ces appareils s’affichaient sous forme de texte distinct dans l’application Messages, perturbant la fluidité des conversations. Cette manière de gérer les réactions était similaire à celle utilisée pour les messages SMS avant l’arrivée du RCS (Rich Communication Services), probablement un résidu d’une mise en œuvre peu soignée.

Avec iOS 18.1, les réactions par RCS apparaissent maintenant directement dans la bulle de message, de la même manière que dans les conversations entre deux utilisateurs d’iPhone.

Cette découverte a été faite par les journalistes de The Verge, qui ont constaté que les réactions étaient affichées correctement lorsqu’elles étaient envoyées entre des iPhone sous iOS 18.1 et divers appareils Android. Pour l’instant, il n’est pas clair si cette amélioration est due à Apple ou à Google.

Cette modification est accueillie positivement par les utilisateurs qui communiquent régulièrement entre iOS et Android. Toutefois, il reste à souligner que Apple est encore en retard par rapport à Android en ce qui concerne la prise en charge du RCS. Par exemple, la version 2.7 du RCS permet de modifier les messages envoyés, une fonctionnalité qui n’est toujours pas disponible sur iOS.

Encore des manques sur l’intégration du RCS sur iOS

On peut espérer que ces fonctionnalités manquantes seront intégrées dans de futures mises à jour, tout comme cette amélioration concernant les réactions. Apple a été longtemps réticent à adopter le RCS, préférant se concentrer exclusivement sur iMessage comme service de messagerie de pointe. Lorsqu’elle a finalement ajouté le RCS, l’annonce s’est faite discrètement, et même aujourd’hui, les messages RCS sont affichés sous forme de bulles vertes, alors qu’iMessage bénéficie de fonctionnalités exclusives qui ne sont pas disponibles pour le RCS ou les SMS. Cela montre qu’Apple n’est probablement pas pressé d’investir davantage dans ce domaine.

Malgré tout, c’est une avancée qui démontre qu’Apple commence à ouvrir la porte à des interactions plus harmonieuses entre plateformes, même si la route reste longue avant d’atteindre une parité totale des fonctionnalités.