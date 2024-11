Outlook : Des thèmes générés par l’IA pour une interface personnalisée

Microsoft a annoncé que son programme de messagerie et calendrier, Outlook, dispose désormais de thèmes générés par l’IA pour offrir une interface plus personnalisée et attrayante. Ces nouveaux thèmes, appelés « Themes by Copilot », sont disponibles sur Windows, macOS, iOS et Android.

Cependant, pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent souscrire un abonnement payant à Copilot Pro ou posséder une licence professionnelle. Pour les utilisateurs privés d’Outlook, l’accès à cette fonctionnalité est réservé à ceux qui acceptent de payer pour un abonnement Copilot.

Les thèmes générés par l’IA dans Outlook peuvent être configurés pour se mettre à jour automatiquement à intervalles réguliers, que ce soit toutes les heures, quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. L’IA prend en compte divers facteurs, comme l’emplacement de l’utilisateur, la météo ou l’heure de la journée pour créer des designs personnalisés. Pour cela, Outlook doit avoir accès à la localisation de l’utilisateur, une option qui se révèle particulièrement utile pour les personnes en déplacement qui souhaitent des ajustements dynamiques.

Ces nouveaux thèmes génèrent notamment des images de fond qui apparaissent en haut des applications mobiles ou remplissent les espaces vides sur le bureau. Des couleurs d’accentuation harmonisées sont également appliquées pour coordonner l’apparence des autres éléments de l’interface.

Comment activer les thèmes personnalisés ? Pour activer cette fonctionnalité sur les applications Outlook pour iOS et Android, sur Windows, Outlook sur le Web et Mac, il suffit de cliquer sur l’icône Paramètres dans le ruban, puis de sélectionner Général > Apparence. Dans la section Themes By Copilot, l’utilisateur peut choisir un thème parmi les miniatures proposées ou personnaliser un thème en utilisant la tuile de création.

Thèmes statiques gratuits

Pour les utilisateurs ne disposant pas d’une licence Copilot, Microsoft propose également de nouveaux thèmes statiques gratuits. Ces thèmes ne sont pas dynamiques et ne se mettent pas à jour automatiquement, mais ils sont disponibles dans différentes couleurs, comme le vert, le rouge ou le violet. Ils peuvent être sélectionnés et personnalisés directement dans les paramètres d’Outlook, et Microsoft fournit gratuitement des images de fond adaptées.

Ces ajouts permettent à Outlook d’être plus flexible sur le plan visuel et offrent aux abonnés de Copilot une option supplémentaire de personnalisation, tandis que tous les utilisateurs peuvent profiter des nouveaux thèmes statiques gratuits.

Fonctions IA supplémentaires dans Outlook

Outre les thèmes dynamiques, Copilot offre déjà des fonctions comme la rédaction et la réponse aux e-mails, le résumé du contenu des e-mails et la recherche avancée d’e-mails et d’événements de calendrier. Microsoft met en avant « Themes by Copilot » comme la première application de thèmes dynamiques générés par IA dans des outils de productivité, bien que de nombreux utilisateurs préféreraient sans doute voir des améliorations dans les fonctionnalités de base d’Outlook avant de se concentrer sur l’esthétique.