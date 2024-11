Google Photos : L’édition vidéo simplifiée avec l’ajout de clips

Google Photos est en train de renforcer ses fonctionnalités d’édition vidéo en facilitant le montage de plusieurs clips et en ajoutant de nouvelles options pratiques à son éditeur. Des améliorations récentes ont déjà apporté des outils tels qu’un outil de découpage amélioré, une fonction d’auto-amélioration, des contrôles de vitesse de lecture et des préréglages vidéo alimentés par l’IA.

Cependant, il semble que Google aille encore plus loin en développant un moyen plus simple pour les utilisateurs de rassembler plusieurs clips lors de l’édition vidéo. Jusqu’à présent, la fonction de création de vidéos « Highlight » permettait de combiner des photos ou des clips, mais l’éditeur vidéo intégré ne supportait pas cette fonctionnalité.

Les experts d’Android Authority ont découvert des références à cette nouveauté dans la version 7.7 de Google Photos. Les indices suggèrent que Google pourrait remplacer la fonction « Highlight » par un bouton appelé « Ajouter des clips », qui apparaîtrait aux côtés des autres outils d’édition. En appuyant sur ce bouton, les utilisateurs pourraient accéder à une nouvelle page dotée d’une timeline et d’une icône « Plus » pour ajouter des clips supplémentaires, qui seraient ensuite placés à côté de la vidéo d’origine dans la timeline.

Il est aussi question d’un bouton secondaire en haut à droite de l’interface de l’éditeur pour cette même fonctionnalité. De plus, Google travaillerait sur le déplacement de l’outil Audio Eraser, qui passerait de l’onglet Audio à l’onglet Vidéo, simplifiant ainsi le flux de travail d’édition.

Google Photos s’améliore continuellement

Ces nouvelles fonctionnalités ne sont pas encore accessibles au public, mais elles devraient arriver dans une prochaine mise à jour de l’application. La date de sortie exacte reste inconnue pour le moment.

Ces ajouts montrent que Google Photos continue d’évoluer, passant d’un simple gestionnaire de photos à une plateforme complète d’édition multimédia, ce qui en fait une option de plus en plus attrayante pour les utilisateurs souhaitant éditer non seulement des photos, mais aussi des vidéos.