Android 16 : Bascules redimensionnables et notifications à deux pages ?

Android 16 est déjà en développement actif, et Google semble planifier une refonte significative des éléments d’interface utilisateur. Parmi les nouveautés les plus attendues, Android 16 introduira des bascules redimensionnables dans le panneau des paramètres rapides et une nouvelle organisation en deux pages pour gérer notifications et raccourcis, une approche qui rappelle le système d’iOS.

Selon Mishaal Rehman d’Android Authority, Google travaille sur une nouvelle disposition des Paramètres rapides dans Android 16 pour permettre aux utilisateurs d’ajouter plus de bascules. En utilisant des tuiles redimensionnables, les utilisateurs pourront désormais ajuster la taille des raccourcis en fonction de leurs besoins. Cela pourrait permettre d’afficher jusqu’à 16 tuiles à la fois, au lieu des 8 actuellement possibles. Les petites tuiles ne montreront que l’icône de l’application ou du paramètre, permettant un gain de place significatif.

Cette nouvelle fonctionnalité, repérée dans la dernière version bêta d’Android 15 QPR 3, doit encore être activée manuellement, indiquant que Google teste activement ce format pour une intégration potentielle dans Android 16.

Android 16 adopterait également une gestion des notifications en deux pages, analogue à celle d’iOS. Dans cette nouvelle organisation, une page sera réservée aux alertes et notifications, tandis que la seconde regroupera les Paramètres rapides. Certains fabricants comme Xiaomi et OnePlus avec OxygenOS 15 utilisent déjà ce type de disposition, et il est probable que cela devienne la norme avec Android 16. Bien que cette configuration ne fasse pas l’unanimité, elle peut améliorer l’ergonomie et la clarté du panneau de notification.

Un changement dans Android 16 attendu de longue date

Cela fait plus de trois ans que Google a adopté l’actuelle configuration des Paramètres rapides, mais cette version n’a pas convaincu tous les utilisateurs. De nombreux fabricants ont déjà commencé à personnaliser ce panneau pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs, même ceux traditionnellement proches d’Android stock, comme Motorola et Nothing avec Nothing OS 3.0.

Ce changement est donc accueilli positivement par beaucoup, car il montre que Google répond aux critiques et optimise l’expérience utilisateur. Reste à voir si ces nouveautés resteront dans la version finale d’Android 16, car certaines fonctions, comme le cooldown des notifications dans Android 15, peuvent être supprimées au fil des tests.

Que penser de cette nouvelle direction ?

Le redesign des Paramètres rapides et la réorganisation des notifications pourraient apporter un souffle nouveau à Android, en le rendant plus flexible et en offrant aux utilisateurs un contrôle personnalisé sur leur interface. Ces améliorations sont essentielles pour maintenir l’engagement et l’ergonomie sur le long terme, d’autant plus que la concurrence ne cesse d’innover. Cependant, il faudra attendre encore quelques mois pour découvrir si ces changements seront bien accueillis et intégrés dans la version finale d’Android 16.