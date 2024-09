Flappy Bird renaît de ses cendres, mais Dong Nguyen crie à l’arnaque crypto !

Le jeu qui a marqué toute une génération, Flappy Bird, revient sur le devant de la scène après plus de 10 ans d’absence. Une nouvelle qui réjouit les fans, mais qui s’accompagne de quelques zones d’ombre. En effet, Dong Nguyen, le créateur original du jeu, a démenti toute implication dans cette nouvelle version et a affirmé ne pas soutenir les cryptomonnaies.

L’annonce du retour de Flappy Bird a suscité de nombreuses interrogations, notamment en raison de la présence d’une cryptomonnaie liée au jeu sur son site officiel. Cette cryptomonnaie, construite sur la blockchain Solana et utilisant le Web 3.0, a alimenté les craintes d’une possible arnaque, d’autant plus que le jeu a déjà été largement copié par le passé.

Dong Nguyen prend ses distances avec ce Flappy Bird

Malgré les assurances de l’équipe derrière ce nouveau Flappy Bird, Dong Nguyen a tenu à clarifier sa position. Il n’est pas impliqué dans le projet et ne cautionne pas l’utilisation de cryptomonnaies.

C’est Kek, membre fondateur de la Flappy Bird Foundation et développeur du jeu Piou Piou vs. Cactus, qui est à la tête de ce retour. Il a pu récupérer les droits sur Flappy Bird suite à l’inactivité de Nguyen sur la franchise.

Flappy Bird et la crypto : une histoire mouvementée

Flappy Bird a connu un succès fulgurant en 2014, avant d’être retiré des plateformes mobiles par son créateur, qui estimait que le jeu « ruinait sa vie simple ».

Depuis, de nombreux développeurs ont tenté de reproduire le concept, et l’industrie de la crypto et des NFT s’en est également emparée, avec des projets comme Flappy Sack, un jeu « play-to-earn » basé sur la blockchain et les NFT.

Un retour attendu, mais sous surveillance

Le retour de Flappy Bird est prévu pour fin octobre sur navigateur Web, puis sur Android et iOS en 2025. Si l’enthousiasme est palpable, la prudence reste de mise. Les fans espèrent un retour réussi et durable, mais l’absence de Dong Nguyen et les liens avec la cryptomonnaie suscitent des interrogations légitimes.

Affaire à suivre…