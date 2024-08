Pixel 9 : Google révolutionne le smartphone avec des fonctionnalités IA inédites

La nouvelle gamme Pixel 9 de Google est enfin disponible, et la société met fortement en avant les fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) intégrées à ses appareils. Bien que le matériel ait été amélioré, notamment avec une augmentation de la mémoire RAM, c’est surtout le côté logiciel et les nouvelles fonctionnalités exclusives aux Pixel qui captivent l’attention.

Pour répondre aux besoins croissants des fonctionnalités IA sur ses appareils, Google a décidé d’augmenter la mémoire RAM sur tous ses nouveaux modèles de Pixel. Le Pixel 9 est désormais doté de 12 Go de RAM, tandis que les autres modèles de la gamme en possèdent 16 Go. Cette amélioration vise à garantir une performance optimale des fonctionnalités IA directement sur l’appareil, sans dépendre uniquement du cloud.

Les nouvelles fonctionnalités IA exclusives aux Pixel 9

Pixel Screenshots: Ne perdez jamais de vue vos informations importantes

La fonction Pixel Screenshots permet de garder une trace des informations importantes en capturant manuellement des captures d’écran. Cette fonctionnalité, semblable à la fonction Recall de Microsoft, vous permet de rechercher de manière conversationnelle des informations à partir de vos captures d’écran. Par exemple, si vous planifiez un événement ou préparez une recette, vous pouvez prendre une capture d’écran et y revenir plus tard via une recherche contextuelle.

> En savoir plus sur Pixel Screenshots

Gemini : Compréhension contextuelle de votre écran

Inspiré par Apple, Google a intégré dans Gemini la capacité de répondre en fonction du contenu affiché sur l’écran de votre téléphone. Que vous regardiez une vidéo sur YouTube ou naviguiez sur une page Web, il vous suffit de demander à Gemini des informations spécifiques liées à ce que vous voyez pour obtenir des réponses pertinentes.

Par exemple, vous pouvez ajouter des restaurants vus dans une vidéo de voyage directement à Google Maps.

Assistant vocal Gemini : Plus rapide et plus précis

Google a également amélioré son assistant vocal grâce à de nouveaux modèles, dont le Gemini 1.5 Flash. Cet assistant vocal se veut non seulement plus rapide, mais aussi plus précis dans ses réponses, réduisant ainsi le taux d’erreurs. En outre, de nouvelles extensions permettent à Gemini d’interagir avec diverses applications comme Keep, Tasks, Utilitaires et Google Agenda.

Gemini Live : Discussions en temps réel

Avec Gemini Live, Google introduit une fonctionnalité analogue au chat vocal de ChatGPT, permettant des conversations naturelles. Vous pouvez interrompre Gemini en cours de phrase ou reprendre la discussion plus tard, même lorsque l’écran est verrouillé. Cette fonctionnalité est exclusive aux abonnés Gemini Advanced et peut être utilisée avec les nouveaux Pixel Buds Pro 2 en maintenant un bouton sur les écouteurs et en disant « Parlons en direct ».

> En savoir plus sur Gemini Live

Réinvention des photos avec des outils IA

Magic Editor: Transformez vos photos avec des descriptions

Magic Editor de Google vous permet de transformer vos photos en utilisant uniquement des descriptions textuelles. Vous pouvez, par exemple, remplacer un ciel nuageux par un ciel dégagé ou ajouter des éléments comme des fleurs sauvages ou des ballons dans l’arrière-plan. Cette fonctionnalité offre une flexibilité sans précédent dans l’édition de photos, permettant aux utilisateurs de créer des images parfaites, indépendamment des conditions réelles.

M’ajouter : Photos de groupe sans effort

La fonctionnalité M’ajouter facilite la prise de photos de groupe sans demander l’aide de quelqu’un d’autre. Vous pouvez prendre une photo de vos amis, puis échanger votre place avec eux pour apparaître sur la photo. L’appareil photo combine ensuite les deux images en une seule, grâce à une superposition en réalité augmentée (AR) pour guider le cadrage.

Création d’illustrations et partage simplifié

Pixel Studio : Illustrations générées par IA

Avec l’application Pixel Studio, vous pouvez créer des illustrations en utilisant des instructions textuelles. Cette fonctionnalité s’appuie sur un modèle de diffusion embarqué et sur le modèle cloud *Imagen 3* de Google. Cependant, elle nécessite une connexion Internet pour fonctionner.

> En savoir plus sur Pixel Studio

Entourer pour chercher : Partage simplifié de contenu visuel

La fonctionnalité Entourer pour chercher permet de partager facilement des parties d’une image ou d’un écran en les sélectionnant avec un cercle. Une fois la zone choisie, vous pouvez appuyer sur un bouton de partage pour l’envoyer par texte, rendant le processus de recadrage et de partage d’images beaucoup plus intuitif et rapide.

Résumés météo et d’appels alimentés par l’IA

Pixel Météo : Rapports météo personnalisés

L’application Pixel Météo utilise Gemini Nano pour créer des rapports météo alimentés par l’IA, permettant aux utilisateurs de personnaliser l’affichage des informations selon leurs préférences, comme placer l’indice UV en tête de la grille d’informations.

Call Notes: Résumés d’appels automatiques

Enfin, la fonctionnalité Call Notes utilise l’IA pour résumer les appels téléphoniques après que vous avez raccroché. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour extraire des informations importantes, comme le numéro d’un salon de coiffure recommandé, sans avoir à les noter pendant l’appel. Google assure que les appels et les résumés sont conservés sur l’appareil et ne sont jamais envoyés dans le cloud, garantissant ainsi la confidentialité des utilisateurs.

Avec la série Pixel 9, Google mise sur une intégration profonde de l’IA pour offrir des fonctionnalités à la fois innovantes et pratiques, redéfinissant ainsi l’expérience utilisateur sur mobile. Que ce soit pour améliorer la prise de photos, faciliter la gestion des informations, ou encore enrichir les interactions vocales, ces nouvelles fonctionnalités témoignent de l’engagement de Google à placer l’intelligence artificielle au cœur de ses appareils.