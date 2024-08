Pixel Studio : Créez des images d’IA avec Imagen 3 sur votre Pixel 9

Alors que la gamme de smartphones Pixel 9 a été le point fort de l’événement Made by Google d’hier, l’entreprise a également annoncé une nouvelle application pour créer des images d’IA. Baptisée Pixel Studio, l’application utilise le modèle Imagen 3 de Google pour transformer des prompts textuels en images.

Au-delà de la création d’images de base, l’application propose des outils d’édition IA sur l’appareil qui permettent de repositionner ou d’effacer des objets dans le cadre. Elle suggère également des styles artistiques, tels que le cinéma ou l’animation, en fonction de l’invite.

La plupart des meilleurs générateurs d’images d’IA sont soumis à un abonnement mensuel onéreux. Cependant, avec Pixel Studio, vous n’aurez pas à payer pour la fonctionnalité au-delà du coût initial de possession d’un appareil de la série Pixel 9. On ne sait pas si l’application fera son apparition sur les anciens appareils Pixel.

Pixel Studio utilise le modèle Imagen 3 de Google sous le capot. Comme Midjourney et d’autres générateurs d’images par IA, Imagen 3 s’appuie sur une technologie d’apprentissage automatique appelée diffusion qui lui permet de convertir des invites textuelles en images.

Bien qu’un générateur d’images sur l’appareil semble impressionnant, il convient de noter que même le dernier SoC Tensor G4 de Google ne peut pas rivaliser avec la puissance de traitement d’un matériel d’IA dédié fonctionnant dans le cloud. C’est pourquoi la génération d’images proprement dite nécessite toujours Imagen 3 et seul un modèle plus petit sur l’appareil gère les modifications après coup, de la même manière que Gemini Nano est réduit par rapport à ses homologues plus grands.

Outre Pixel Studio, des améliorations à la surcouche Gemini

Vous pouvez toujours créer des images générées par l’IA sur les anciens appareils Pixel ou d’autres appareils Android via la surcouche Gemini sur mobile. Il suffit de demander au chatbot de générer une image. Cette fonctionnalité est disponible depuis un certain temps déjà, mais elle nécessite une connexion Internet et ne produira pas de résultats aussi rapidement que la nouvelle application Pixel Studio.

L’interface du chatbot n’offre pas non plus de fonctions d’édition une fois qu’un ensemble d’images a été généré. Cependant, Google a également annoncé des améliorations à la surcouche Gemini, vous permettant de glisser-déposer des images générées par l’IA directement dans un e-mail ou un chat.

L’application Pixel Studio arrive quelques semaines après qu’Apple a annoncé son propre générateur d’images par IA pour l’iPhone. Baptisée Image Playground, l’application devrait arriver en même temps que d’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence qui concurrencent d’autres aspects de Google Gemini. Image Playground d’Apple utilisera un modèle sur l’appareil pour générer des images hors ligne.