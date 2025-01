Accueil » Google Home : Nest Protect et serrures Matter intégrés à l’application !

Google poursuit sa migration des appareils Nest vers son application Google Home, et l’heure est enfin arrivée pour le Nest Protect, l’alarme de fumée et de monoxyde de carbone. Désormais, ce dernier appareil peut être entièrement géré depuis Google Home, marquant une étape clé dans l’abandon progressif de l’application Nest.

Cependant, cette dernière restera en mode maintenance pour une durée indéterminée, selon Google.

Nest Protect : Les fonctionnalités désormais disponibles dans Google Home

Avec cette mise à jour, les utilisateurs pourront accéder à une multitude de fonctionnalités directement depuis l’application Google Home, rendant l’expérience plus intuitive et centralisée. Voici ce que propose cette intégration :

Notifications en cas d’urgence : Recevez des alertes critiques en cas de détection de fumée ou de monoxyde de carbone, ainsi que des notifications préventives.

Vérifications de sécurité : Consultez l’état de vos alarmes, comme le niveau de batterie ou d’éventuels dysfonctionnements, et effectuez des vérifications de sécurité à l’échelle du système.

Planification de tests sonores automatiques : Configurez des tests automatiques pour vérifier le bon fonctionnement des alarmes, même lorsque vous êtes absent.

Personnalisation des paramètres : Modifiez les réglages de vos alarmes à l’échelle du système ou pour chaque appareil individuellement.

Flux vidéo en direct : En cas d’urgence, visualisez les flux vidéo des caméras connectées depuis la carte dédiée aux alarmes.

Ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour les utilisateurs inscrits au programme Public Preview sur Android, avec un déploiement prévu sur iOS début 2025.

Mise à jour pour les serrures connectées compatibles Matter

En parallèle de l’intégration du Nest Protect, Google élargit le support des serrures intelligentes compatibles Matter dans l’application Google Home. Les fonctionnalités supplémentaires incluent notamment :

Gestion des codes d’accès : Ajoutez, modifiez ou supprimez des codes d’accès pour vos proches ou vos invités, avec la possibilité d’attribuer différents niveaux d’accès.

Entrée en un seul geste : Déverrouillez votre porte d’un simple appui sur l’application, sans avoir à saisir un code.

Verrouillage automatique : Configurez un délai avant que votre serrure ne se verrouille automatiquement.

Mode vacances : Désactivez le pavé tactile pour empêcher tout déverrouillage extérieur.

Verrouillage rapide : Verrouillez votre porte directement via le pavé tactile ou un bouton sur la serrure.

Notifications en temps réel : Recevez des alertes pour chaque événement lié au verrou (ouverture, verrouillage, etc.).

Un écosystème domotique plus intégré

Avec ces mises à jour, Google franchit une nouvelle étape pour centraliser et simplifier la gestion des appareils domestiques intelligents. L’objectif est clair : offrir une interface unique et complète pour tous les équipements connectés, qu’il s’agisse de Nest Protect ou de serrures Matter. Bien que certaines fonctionnalités puissent varier selon les fabricants de serrures, ces avancées promettent une expérience plus fluide pour les utilisateurs.

Le déploiement des fonctionnalités pour Android a déjà commencé, tandis que les utilisateurs iOS devront patienter jusqu’au début de 2025. Google Home continue d’évoluer pour devenir une plateforme incontournable dans le domaine de la domotique.