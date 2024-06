NotebookLM : Google introduit Gemini 1.5 Pro pour une recherche plus intelligente

Google a lancé son application de prise de notes, NotebookLM, l’année dernière, destinée aux chercheurs, étudiants et toute personne ayant besoin d’organiser les informations qu’ils ont collectées. Désormais, les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers Google Slides et des URL de sites Web comme sources, en plus des Google Docs, PDF et fichiers texte acceptés précédemment.

Avec le nouvel Notebook Guide, NotebookLM lit les sources et crée des guides d’étude, des FAQ ou des documents de briefing. Les citations en ligne peuvent renvoyer à vos propres sources pour vérifier les réponses de l’IA — jusqu’à 50 sources par « carnet » ou projet, et chaque source peut contenir jusqu’à 500 000 mots. Auparavant, il était possible de télécharger uniquement cinq sources.

Les utilisateurs peuvent également poser des questions sur les graphiques, images et diagrammes qu’ils ont téléchargés sur la plateforme grâce à l’utilisation de Gemini 1.5 Pro de Google, le dernier modèle de langage qui alimente actuellement la version payante du chatbot Gemini.

NotebookLM n’est pas un outil qui rédigera des articles de recherche pour vous, contrairement aux Pages de Perplexity, qui prétend aider les chercheurs à trouver des données et à faciliter le partage d’informations.

Google a donné des exemples de l’utilisation de NotebookLM par des utilisateurs, en mentionnant l’auteur Walter Isaacson, qui aurait utilisé la plateforme pour analyser les journaux de Marie Curie pour son prochain livre. Google indique également que des organisations à but non lucratif utilisent NotebookLM « pour identifier les besoins des communautés défavorisées et organiser les informations pour les demandes de subventions ».

Une ouverture plus large NotebookLM

Martin mentionne que bien que le public cible de NotebookLM reste les chercheurs, les étudiants et souvent les écrivains, l’entreprise a découvert d’autres cas d’utilisation, comme un maître du jeu de Dungeons & Dragons qui a utilisé NotebookLM pour préparer une campagne.

NotebookLM est désormais disponible dans plus de 200 pays et territoires et prend en charge plus de 100 langues.