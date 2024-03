Apple s’apprête à dévoiler son plan directeur en matière d’IA

Apple s’apprête à révéler son expansion dans le monde de l’intelligence artificielle (IA) lors de l’annuelle Worldwide Developers Conference, qui se tiendra à l’Apple Park du 10 au 14 juin. Le fabricant de l’iPhone a annoncé les détails de l’événement par le biais d’un communiqué de presse sur l’Apple Newsroom, précisant que l’événement apportera « un aperçu des nouveaux outils, cadres et fonctionnalités ».

Bien que l’IA n’ait pas été explicitement mentionnée dans le communiqué, on s’attend à ce qu’elle fasse l’objet de discussions approfondies, étant donné qu’iOS 18 devrait, selon les rumeurs, faire appel à l’intelligence artificielle.

Le directeur général Tim Cook a promis qu’Apple « innoverait » dans le domaine de l’IA cette année, alors que d’autres acteurs du secteur ont déjà commencé à explorer cette nouvelle technologie.

Le vice-président chargé du marketing chez Apple, Greg Joswiak, a annoncé l’événement sur X en décrivant ce qui est à venir comme étant « absolument incroyable » (« AI » en anglais, pour artificial intelligence).

Cette année, la conférence offrira aux développeurs la possibilité d’assister à la keynote, de rencontrer les membres de l’équipe Apple et de participer « à des activités spéciales ». Les dernières avancées d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS et visionOS seront également abordées. Les développeurs bénéficieraient d’un « accès unique » cette année, pour les aider à élever leurs applications et leurs jeux.

Susan Prescott, vice-présidente d’Apple chargée des relations avec les développeurs au niveau mondial, a déclaré : « Nous sommes ravis de rencontrer les développeurs du monde entier pour une semaine extraordinaire consacrée à la technologie et à la communauté lors de la WWDC24 ». « La WWDC a pour but de partager de nouvelles idées et de fournir à nos formidables développeurs des outils et des ressources innovants pour les aider à créer quelque chose d’encore plus merveilleux ».

Les étudiants joueront un rôle dans la WWDC

Aux côtés des développeurs expérimentés, la nouvelle génération sera présente puisque les gagnants du Swift Student Challenge pourront postuler pour une expérience en présentiel à l’Apple Park.

Des milliers de personnes ont eu l’occasion de montrer leur créativité et leurs capacités de codage grâce aux aires de jeux d’applications du concours, qui récompensera 50 lauréats.