Surpassant Google et OpenAI: L’ascension de Claude 3 d’Anthropic

La bataille pour le meilleur modèle linguistique d’IA fait rage. ChatGPT et son modèle de langage GPT connecté sont peut-être encore les plus populaires, mais quelques entreprises d’IA essaient de faire leur propre affaire, avec plus ou moins de succès. L’une de ces entreprises est Anthropic, une société lancée par quelques anciens employés d’OpenAI et qui fabrique actuellement le modèle « Claude ». Cette semaine, ce modèle Claude a atteint la version 3, et il est plus évolutif et plus puissant que jamais.

En effet, Anthropic vient de dévoiler sa nouvelle famille de modèles d’IA Claude 3, qui surpasse les principaux modèles de Google et d’OpenAI. Ces modèles peuvent traiter à la fois des textes et des images et offrent diverses améliorations par rapport aux versions précédentes.

Selon Anthropic, Claude 3 permet de mieux répondre aux questions, de comprendre les instructions plus longtemps et d’améliorer la précision grâce à une meilleure compréhension du contexte.

Il existe trois variantes : Haiku (la plus rapide et la plus rentable), Sonnet (équilibre entre vitesse et performance) et Opus (la plus grande et la plus intelligente). Chacune est conçue pour être plus petite ou plus grande, en fonction de vos besoins personnels. Haiku est moins gourmand en ressources, tandis qu’e pus est le plus performant, mais aussi le plus gourmand en ressources des trois. Quoi qu’il en soit, les trois variantes de Claude 3 sont très polyvalentes et peuvent être utilisées pour un large éventail d’applications, qu’il s’agisse de créer un chatbot, d’analyser des données ou de générer du contenu.

L’une des plaintes les plus fréquentes concernant les précédentes versions de Claude était qu’il refusait de se conformer à des demandes qui ne violaient pas le code de conduite du modèle, mais Claude 3 a apparemment réduit ce problème.

Des résultats quasi instantanés

Selon Anthropic, Claude 3 est moins enclin à ce genre de comportement. En outre, les modèles de Claude 3 revendiquent des résultats quasi instantanés, même pour des documents complexes tels que des articles de recherche. Les analyses comparatives montrent que Opus surpasse ses concurrents dans des domaines tels que le raisonnement de niveau supérieur, les mathématiques, le codage et la compréhension générale.

Par rapport au modèle Claude 2.1 précédent, Sonnet offre une vitesse deux fois supérieure, ce qui le rend idéal pour les tâches nécessitant des réponses rapides. Les modèles Claude 3 ont été entraînés en utilisant une combinaison d’ensembles de données privés et publics, avec du matériel d’entraînement fourni par Amazon et Google, tous deux investisseurs dans Anthropic.

Ces modèles seront, pour l’instant, disponibles sur la bibliothèque de modèles Bedrock d’Amazon et sur la plateforme Vertex AI de Google.