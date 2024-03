Transformez votre smartphone Android en webcam sur Windows : Nouvelle ère de continuité !

La fonction Appareil photo Continuité a été un ajout incroyablement utile pour les ordinateurs Mac. Apple s’est lassée de toutes les plaintes selon lesquelles les caméras des MacBook n’étaient pas assez bonnes, et a donc ajouté la possibilité d’utiliser les caméras de votre iPhone comme webcam pour votre ordinateur Mac.

Si vous possédez un smartphone Android et un ordinateur Windows, vous avez de la chance, car vous êtes sur le point de bénéficier d’une fonctionnalité analogue.

Les membres du programme Windows Insiders ont désormais la possibilité d’utiliser les caméras d’un téléphone Android comme webcam sur Windows, à l’instar des iPhone et des ordinateurs Mac.

Lorsque vous connectez votre téléphone à votre PC, vous voyez apparaître l’option permettant d’utiliser votre smartphone comme flux vidéo dans votre ordinateur. Vous pouvez basculer entre les caméras avant et arrière, et vous pouvez interrompre le flux à tout moment. Vous pouvez également utiliser le flux comme une webcam dans n’importe quelle application de votre ordinateur Windows, comme vous le feriez avec une webcam branchée sur votre PC.

Pour activer cette fonctionnalité, il vous suffit de vous rendre dans l’application Paramètres de votre ordinateur, d’aller dans Bluetooth et appareils, Appareils mobiles, et de cocher la case « Gérer les appareils ». De là, couplez votre téléphone à votre ordinateur et vous verrez un bouton qui vous permettra d’activer le partage du flux de la caméra avec votre PC. Votre ordinateur devra également installer une mise à jour Cross Device Experience Host pour que cela fonctionne correctement, mais cette mise à jour devrait se télécharger et s’installer d’elle-même une fois que vous aurez effectué les étapes ci-dessus.

Uniquement pour les Insiders pour le moment

Cette fonctionnalité a été annoncée pour la première fois lors du CES 2024, mais il n’était pas clair à l’époque si elle serait exclusive aux smartphones Samsung (et éventuellement aux ordinateurs portables Galaxy Book de Samsung), ou si elle serait disponible pour d’autres téléphones et ordinateurs. Le dernier article de blog de Microsoft ne mentionne pas l’exclusivité Samsung : il suffit d’avoir un smartphone équipé d’Android 9.0 ou d’une version plus récente, de la version 1.24012 ou d’une version plus récente de l’application Lien avec Windows et (pour l’instant) d’une version Insider de Windows 11.

Cette fonctionnalité pourrait être déployée pour tout le monde dans la mise à jour Windows 11 24H2, qui devrait arriver dans la seconde moitié de l’année 2024, mais elle n’est disponible que pour les Insiders pour le moment. Je vous déconseille d’installer une version Insider uniquement pour cette fonctionnalité.