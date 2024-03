Proton Pass débarque sur Windows : La révolution des mots de passe !

L’introduction de Proton Pass pour les PC Windows représente une avancée significative dans le domaine des gestionnaires de mots de passe, offrant aux utilisateurs une expérience améliorée grâce à son intégration native avec le système d’exploitation Windows.

Ce développement marque une étape importante pour Proton, connu pour ses services sécurisés tels que Proton Mail et Proton VPN, en élargissant son portfolio avec une application dédiée à la gestion des mots de passe.

« Bien que Proton Pass soit disponible depuis longtemps en tant qu’extension de navigateur sur ordinateur et même dans le monde ultra-connecté d’aujourd’hui, la prise en charge du mode hors ligne est toujours nécessaire. L’application de bureau Proton Pass pour Windows vous permet d’accéder à toutes vos informations d’identification sans navigateur ni accès à internet, fonctionnalité très demandée par les clients Proton Pass for Business. Proton Pass est un gestionnaire de mots de passe open source, nous donnons donc la priorité aux demandes de la communauté, ce qui nous permet de répondre plus rapidement aux besoins des utilisateurs », indique Son Nguyen, chef produit Proton Pass.

L’application de bureau Proton Pass enrichit l’expérience utilisateur en fournissant une solution autonome pour gérer les mots de passe et les informations de connexion chiffrées de manière plus pratique.

Alors que Proton Pass était déjà accessible en tant qu’extension de navigateur, la version de bureau offre une polyvalence accrue, surtout pour ceux qui utilisent plusieurs navigateurs ou nécessitent un accès hors ligne à leurs mots de passe.

Bientôt pour Linux et macOS

La fonctionnalité hors ligne de Proton Pass, réservée aux utilisateurs des abonnements Plus et Unlimited, assure un accès constant aux informations stockées, même sans connexion Internet. La sécurité est renforcée par l’utilisation du chiffrement Argon2, conçu pour résister aux attaques par brute force. L’approche de développement ouverte et transparente de Proton Pass, soulignée par son code source ouvert et les audits indépendants, renforce la confiance des utilisateurs dans la fiabilité et la sécurité de l’application.

L’annonce indique également que Proton prévoit d’étendre le support de Proton Pass aux systèmes macOS et Linux, promettant une solution de gestion de mots de passe universelle pour diverses plateformes. Les utilisateurs intéressés peuvent explorer Proton Pass sur le site de Proton, avec des options gratuites et des abonnements payants qui offrent des fonctionnalités supplémentaires et l’accès à l’ensemble des applications de Proton.