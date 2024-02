Révélations d’un procès: Microsoft a proposé de vendre Bing à Apple en 2018

Apple aurait pu posséder Bing en 2018, un dossier judiciaire révélant que Microsoft a proposé de vendre le moteur de recherche au fabricant de l’iPhone.

La levée des scellés sur les documents du procès antitrust intenté par Google contre le ministère américain de la Justice vendredi a fait une révélation intéressante au sujet de Bing. Le procès, qui vise à déterminer si Alphabet détient un monopole sur la publicité pour les recherches sur le Web et la légalité d’accords tel que celui conclu par Google avec Apple pour devenir le moteur de recherche par défaut de Safari, a soulevé un point intéressant au sujet de Bing.

Dans le dossier déposé en février, Google affirme que Microsoft a fait des propositions à Apple à 6 reprises entre 2009 et 2020 pour que Bing devienne la recherche par défaut de Safari, rapporte CNBC. Apple aurait refusé à chaque fois, en raison de problèmes de qualité apparents.

« Dans chaque cas, Apple a examiné attentivement la qualité relative de Bing par rapport à Google et a conclu que Google était le meilleur choix par défaut pour ses utilisateurs de Safari », écrit Google. « C’est cela la concurrence ».

Après avoir dépensé près de 100 millions de dollars pour Bing sur une période de 20 ans, Microsoft aurait, selon Google, tendu la main à Apple en 2018 avec une offre différente. Plutôt que d’être simplement la recherche par défaut dans Safari, Microsoft a proposé de potentiellement vendre Apple, ou de créer une coentreprise pour le moteur.

Pas assez d’investissement de Microsoft ?

Le dépôt cite Eddy Cue, vice-président des services d’Apple, évaluant Bing, déclarant que « la qualité de recherche de Microsoft, leur investissement dans la recherche, tout cela n’était pas significatif du tout. Tout était donc inférieur. La qualité de la recherche elle-même n’était donc pas aussi bonne ».

« Ils n’investissaient pas à un niveau comparable à celui de Google ou à celui dans lequel Microsoft pouvait investir », a poursuivi M. Cue. « Et leur organisation publicitaire et la façon dont ils monétisent n’étaient pas très bonnes non plus ».

Le PDG d’Apple, Tim Cook, aurait également envoyé un e-mail aux dirigeants d’Apple à propos de Bing, ajoute Google, mais ses commentaires sont expurgés dans le dossier lui-même.

Le ministère de la Justice a déclaré que Cue avait déclaré que « si Apple n’avait pas reçu les paiements massifs qu’il demandait à Google, il aurait développé son propre moteur de recherche ».

Google, la seule option pour Apple ?

Au cours du procès, Cue a déclaré au tribunal que Google était apparemment la seule option pour Apple, Google étant proposé par défaut en partie parce qu’Apple « a toujours pensé que c’était le meilleur ». Cue a également déclaré qu’Apple n’avait aucun intérêt à créer son propre moteur de recherche, car l’accord avec Google était le meilleur pour ses utilisateurs.

La tentative de 2018 n’est pas la seule fois où Microsoft aurait essayé de vendre Bing à Apple. En septembre, le procès a affirmé que Microsoft avait entamé des discussions en 2020, mais les discussions auraient été interrompues avant de quitter la phase exploratoire.