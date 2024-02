One UI 6.1 apporte les fonctions Galaxy AI des Galaxy S24 aux smartphones plus anciens

One UI 6.1 apporte les fonctions Galaxy AI des Galaxy S24 aux smartphones plus anciens

Samsung, géant de la technologie sud-coréenne, a franchi une nouvelle étape significative dans l’évolution de l’intelligence artificielle mobile avec l’annonce de One UI 6.1.

La gamme Samsung Galaxy S24 n’a peut-être pas subi autant de modifications matérielles que les précédentes générations, mais elle comporte des fonctions d’intelligence artificielle qui sont censées améliorer votre expérience, le tout sous l’égide de « Galaxy AI ». Nous ne nous attendions pas à ce que Samsung étende ces fonctionnalités à ses anciens smartphones, du moins pour le moment, mais c’est désormais chose faite avec la sortie de la mise à jour One UI 6.1.

TM Roh, Président et Chef de la division Mobile eXperience chez Samsung, a souligné l’ambition de l’entreprise de rendre l’IA plus accessible, tout en initiant plus de 100 millions d’utilisateurs Galaxy à cette technologie en 2024.

Samsung vient d’annoncer l’arrivée de One UI 6.1 sur ses anciens smartphones, notamment la série Galaxy S23, la série Galaxy Tab S9, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. Dès fin mars, la mise à jour One UI 6.1 sera déployée sur une sélection d’appareils, incluant les séries Galaxy S23, le Galaxy S23 FE, ainsi que les innovants smartphones pliables Z Fold 5 et Z Flip 5, et la série phare de tablettes, le Galaxy Tab S9.

La principale amélioration de cette mise à jour est l’ajout des différentes fonctionnalités Galaxy AI qui étaient déjà disponibles sur la série Galaxy S24, notamment Traduction et interprétation instantanée, Assistance Chat, et Édition générative pour vos photos. Il y a aussi Entourer pour chercher, la nouvelle fonction de recherche de Google alimentée par l’IA qui devrait être en mesure de changer complètement la façon dont vous recherchez des choses sur votre écran. Pour rappel, Entourer pour chercher nécessite que Google soit l’application d’assistant par défaut sur votre téléphone.

Rien de plus

C’est la seule amélioration notable de cette mise à jour. Tous ces smartphones fonctionnaient déjà avec One UI 6, basé sur Android 14, qui est par ailleurs assez analogue au logiciel livré avec la gamme Galaxy S24. Il n’est pas certain que Samsung ait l’intention de déployer des fonctions d’intelligence artificielle sur des smartphones encore plus anciens ou plus bas de gamme, tels que la série Galaxy S22 ou la gamme Galaxy A, mais le précédent est certainement établi. Nous devrons attendre et voir — Samsung a tendance à faire du bon travail en gardant ses appareils non seulement avec la dernière version d’Android, mais aussi avec les dernières fonctionnalités logicielles lorsque c’est possible.

La mise à jour est en cours de déploiement sur les smartphones, donc si vous possédez l’un des modèles listés ci-dessus, assurez-vous de la télécharger sur votre appareil dès maintenant. Cependant, il faudra attendre quelques semaines avant qu’elle ne soit disponible pour tout le monde. Il peut également y avoir un léger retard pour certains modèles achetés auprès d’opérateurs.