L’Epic Games Store revient en Europe sur iOS : une révolution grâce à la DMA

Dans une évolution majeure pour le marché des applications mobiles, Epic Games a annoncé son intention de lancer l’Epic Games Store sur les appareils iOS en Europe.

Cette décision, rendue possible grâce aux dispositions de la législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act ou DMA) de l’Union européenne, marque un tournant dans la longue bataille entre Epic Games et Apple concernant les pratiques commerciales sur l’App Store.

We are bringing more opportunities to developers across all platforms and we’re so excited about what’s to come.… including bringing the Epic Games Store to iOS in Europe. 🚨 Dev account secured, let’s go! https://t.co/mZTvTLTbr9 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) February 16, 2024

Depuis 2020, Epic Games et Apple sont engagés dans une lutte juridique suite au retrait de Fortnite, le jeu phare d’Epic, de l’App Store. Ce conflit a été déclenché par les critiques d’Epic contre la commission de 30 % prélevée par Apple sur les ventes réalisées via sa plateforme. L’arrivée prochaine du Epic Games Store sur iOS en Europe est perçue comme une avancée significative dans ce contexte conflictuel, offrant plus d’opportunités aux développeurs et aux utilisateurs sur le continent.

Tim Sweeney, PDG et fondateur d’Epic Games, a salué cette évolution comme un geste de bonne foi de la part d’Apple, permettant à Epic Games Sweden AB, la branche suédoise d’Epic, de gérer le Epic Games Store et Fortnite en Europe sous l’égide du DMA.

I’ll be the first to acknowledge a good faith move by Apple amidst our cataclysmic antitrust battle, in granting Epic Games Sweden AB a developer account for operating Epic Games Store and Fortnite in Europe under the Digital Markets Act. https://t.co/ocOdMReXh1 — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 16, 2024

Cette législation européenne, adoptée en 2022, vise à réguler l’influence des grandes entreprises technologiques considérées comme des « gardien(ne)s » du marché, en les obligeant à ouvrir leurs plateformes et services à d’autres entreprises et développeurs.

Uniquement pour les européens pour le moment

Il est important de noter que l’Epic Games Store ne sera pas immédiatement disponible pour les utilisateurs iOS au Royaume-Uni. Néanmoins, le projet de loi sur les marchés numériques actuellement débattu au Parlement britannique pourrait ouvrir la voie à des dispositions analogues à celles du DMA, permettant ainsi à Epic d’étendre son offre au-delà des frontières de l’UE.

Cette initiative marque une étape importante dans la démocratisation de l’accès aux applications et services numériques, mettant en avant l’importance de la législation dans la régulation des géants de la tech et la promotion d’un marché plus ouvert et compétitif.