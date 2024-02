Valorisation record pour OpenAI : 80 milliards de dollars et au-delà

Selon des informations révélées par le New York Times le 16 février, OpenAI, l’entreprise à l’avant-garde de l’intelligence artificielle, a vu sa valorisation grimper à plus de 80 milliards de dollars.

Cette valorisation résulte d’une transaction particulière, orchestrée par Thrive Capital, impliquant la vente d’actions existantes via une offre publique d’achat. Contrairement aux tours de financement traditionnels, cette opération permet aux employés de monétiser leurs parts, soulignant une approche innovante dans le financement des entreprises technologiques.

Cette nouvelle évaluation marque une croissance significative par rapport à la précédente offre publique d’achat, initiée par des firmes de renom telles que Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz et K2 Global, qui avait valorisé OpenAI à 29 milliards de dollars.

Parallèlement, Sam Altman, PDG d’OpenAI, cherche activement des fonds pour lancer une entreprise de semi-conducteurs visant à augmenter la capacité mondiale de fabrication de puces.

Ce projet ambitieux, visant à renforcer les capacités et à réduire les coûts de l’intelligence artificielle, pourrait nécessiter un investissement colossal de plusieurs trillions de dollars, avec des pourparlers en cours avec des investisseurs, y compris le gouvernement des Émirats arabes unis.

OpenAI lance un générateur de texte-vidéo alimenté par l’IA

Dans un autre développement, OpenAI a fait face à un revers juridique lorsque sa demande de marque pour le terme « GPT » a été rejetée par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO), citant la nature générique et large du terme. Cette décision met en lumière les défis de protéger les innovations dans un domaine aussi dynamique que l’intelligence artificielle, où l’équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle et la compréhension publique des termes techniques est crucial.

Enfin, OpenAI a récemment dévoilé Sora, un modèle IA révolutionnaire capable de générer des vidéos d’une minute à partir de simples instructions textuelles. Bien que cette technologie promette de redéfinir la génération de contenu vidéo, son accès reste limité au public, OpenAI préférant une évaluation approfondie pour prévenir les potentiels abus.

Cette prudence reflète les inquiétudes croissantes concernant les risques associés aux outils alimentés par l’IA, notamment en termes de désinformation, de contenu haineux et de biais, ainsi que l’impact possible sur l’emploi dans les industries créatives.