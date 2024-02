Google intensifie la lutte contre les faux avis et les profils d’entreprise

Google a déclaré avoir bloqué ou supprimé plus de 170 millions de faux avis violant ses règles en 2023. Selon un récent article de blog, le géant de la technologie a déclaré que cela représentait une augmentation de 45 % par rapport à 2022.

Il a également supprimé plus de 12 millions de faux profils d’entreprises de son moteur de recherche, grâce à un nouvel algorithme d’apprentissage automatique. « L’année dernière, nous avons lancé un nouvel algorithme d’apprentissage automatique qui détecte encore plus rapidement les modèles d’évaluation douteux », a déclaré la société, ajoutant qu’elle le fait en « examinant des signaux à plus long terme sur une base quotidienne ».

L’entreprise californienne affirme que plus de 20 millions d’évaluations communautaires de produits et de services dans Recherche et Maps sont ajoutées chaque jour, ce qui nécessite une modération constante du contenu « pour lutter contre les mauvais acteurs ».

C’est pourquoi la nouvelle technologie de l’entreprise aiderait à identifier les hausses, telles que les faux avis ou les clics publicitaires, ce qui permettrait à une équipe d’analystes d’inspecter les schémas et d’affiner les algorithmes. Ainsi, 5 millions de faux avis ont été supprimés en l’espace de quelques semaines.

En outre, Google a déclaré avoir supprimé 14 millions de vidéos enfreignant ses règles, soit deux fois plus que l’année précédente. Les propriétaires d’entreprises ont été protégés contre plus de deux millions de tentatives d’entités malveillantes visant à revendiquer des profils d’entreprises qui ne leur appartenaient pas.

La lutte de Google contre les problèmes liés aux moteurs de recherche

En 2023, la société détenue par Alphabet a déclaré avoir intenté une action en justice contre un individu qui avait publié de fausses critiques sur Google Maps et tenté de manipuler frauduleusement des services destinés aux petites entreprises.

Toutefois, selon une étude récente intitulée « Is Google Getting Worse? », les chercheurs ont constaté un afflux de contenu indésirable sur ses moteurs de recherche, et les ingénieurs luttaient pour limiter le nombre de spams SEO qui entraient et sortaient constamment des résultats.

En conséquence, l’organisation Big Tech a déclaré que des améliorations allaient être apportées à la page de résultats, depuis le regroupement de liens vers des sites de comparaison à travers le Web jusqu’à des raccourcis de requête conçus pour aider les utilisateurs à trouver ce dont ils ont besoin plus rapidement.