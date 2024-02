Nothing Phone (2a) : spécifications dévoilées avant le lancement officiel

Pour ceux qui disposent d’un budget d’environ 450 euros et qui hésitent entre le Pixel 7a de Google et le Galaxy A54 5G de Samsung, il pourrait être judicieux d’attendre encore quelques semaines avant de prendre une décision d’achat pour leur prochain smartphone Android.

En effet, le lancement du tout premier smartphone de la série « a » par la société de Carl Pei, fondée en 2020 et très médiatisée, est officiellement confirmé pour le 5 mars. Bien que la plupart des spécifications clés et des détails décisifs restent techniquement secrets, un informateur X généralement fiable semble connaître beaucoup de choses sur le Nothing Phone (2a).

Il est vrai qu’il n’est pas possible de vérifier les informations diffusées sur la plateforme d’Elon Musk, mais dans l’ensemble, cela corrobore ou réitère les prédictions passées faites par des sources analogues ou même par la même source.

Ainsi, il y a maintenant une forte probabilité que le Nothing Phone (2 a) soit équipé d’un écran OLED de 6,7 pouces de haute qualité avec une résolution full HD+ et un support de taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que d’un processeur Dimensity 7200 Ultra de MediaTek, de deux caméras de 50 mégapixels à l’arrière, d’une caméra frontale de 32 mégapixels, de capacités de charge de 45 W, et bien sûr, d’Android 14 avec Nothing OS 2.5 côté logiciel.

Nothing Phone 2a launching globally on March 5th Gets

– 6.7″~ FHD+ OLED, 120Hz

– MediaTek Dimensity 7200 Ultra

– 50MP + 50MP (UW)

– 32MP selfie

– Android 14, Nothing OS 2.5

– 45W charging (Limited US release) Expected Pricing: $400, INR 30K Thoughts?? pic.twitter.com/BB4SUyqt25 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 13, 2024

Cela positionne clairement ce smartphone dans le segment milieu de gamme, à l’image du Nothing Phone (1) original, bien que certaines de ces spécifications soient directement empruntées au Phone (2). Le prix attendu de ce modèle est de 400 dollars sur le marché américain, où il pourrait n’être disponible qu’en quantités « limitées ».

Un design prometteur ?

Cela pourrait certainement rendre la compétition difficile contre les Pixel 7a et Galaxy A54 mentionnés précédemment en termes de popularité grand public, ce qui n’est vraisemblablement toujours pas l’objectif principal de la compagnie.

Les smartphones estampillés Nothing ne se résument pas à leurs spécifications et à des chiffres impitoyables. Une grande partie de l’attrait de ce smartphone abordable reste manquante, alors qu’un épais voile de secret et d’incertitude recouvre son design. Mais tout sera révélé en temps voulu, ce qui ne saurait tarder.