Google Gemini : l’expansion mondiale commence

La semaine dernière, Google a annoncé qu’elle renommait Bard en Gemini. Il a également annoncé le lancement de Gemini pour Android et iOS, mais il n’était disponible qu’aux États-Unis et en anglais. Cependant, en l’espace de quelques jours, Google a étendu la disponibilité de Gemini aux smartphones Android dans d’autres pays.

En effet, Google accélère le déploiement de son application Gemini, destinée à remplacer Google Assistant, visant une disponibilité étendue. Google avait annoncé qu’il mettrait Gemini à la disposition d’un plus grand nombre d’utilisateurs, mais l’Europe ne figurait pas sur la liste de l’entreprise.

Jack Krawczyk, le responsable produit de Gemini chez Google, a révélé que l’application mobile serait disponible en Amérique Latine, en Afrique, dans la région Asie-Pacifique, et au Canada dès ce lundi.

