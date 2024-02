Arrow Lake-S : le dernier cri d’Intel en matière de processeurs repéré

Un prochain processeur Intel basé sur Arrow Lake-S a récemment été repéré. Cette architecture fait suite à Meteor Lake, qui a été lancée sur les processeurs Intel Core Ultra. Ce processeur Arrow Lake-S n’a pas encore de nom.

Il a été repéré par l’utilisateur de X (anciennement Twitter) @InstLatX64 sur le site Intel-gfx-ci.01.org. Comme il s’agit probablement d’un échantillon d’ingénierie, il est appelé « Genuine Intel(R) 0000 ».

I spotted a new #ArrowLake-S (CPUID C0660, 24 threads, 3GHz, w/o #AVX512) among the #Intel test machines:https://t.co/xiSjhpEcPP https://t.co/X7iBnRq9gW pic.twitter.com/Dasjo0L6Fp

— InstLatX64 (@InstLatX64) February 1, 2024