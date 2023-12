Huawei réduit la dépendance aux fournisseurs Américains avec le Mate 60 Pro

Avec ses processeurs sophistiqués et ses circuits RF, le Mate 60 Pro incarne les progrès de Huawei vers l’autonomie . L’analyse de TechInsights prouve que l’entreprise peut rivaliser avec des smartphones utilisant les composants américains les plus sophistiqués. Huawei réalise rapidement sa vision des appareils mobiles de pointe fabriqués en Chine .

Le Mate 60 Pro utilise des commutateurs RF de la société chinoise Maxscend Microelectronics et des modules d’amplification de puissance de Beijing OnMicro Electronics . Auparavant, les smartphones de Huawei et d’autres fabricants chinois dépendaient de pièces équivalentes provenant de leaders américains de la technologie RF.