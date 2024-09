Les Jours Flash Prime d’octobre : Les meilleures offres d’Amazon avant Noël !

Le Prime Day 2024 est déjà derrière nous, mais Amazon n’a pas dit son dernier mot en matière de bonnes affaires. Comme l’an dernier, l’événement Les Jours Flash Prime fera son grand retour cette année, du mardi 8 octobre au mercredi 9 octobre — du 8 octobre à 00 h 01 au 9 octobre à 00 h.

Préparez-vous à des réductions massives, des ventes flash et une avalanche de promotions sur une multitude de produits, allant de la décoration et des meubles aux jouets, jeux et outils.

Amazon a déjà annoncé la participation de grandes marques telles que Acer, BOSS, Ninja, Philips, Playmobil, ou encore Remington et Rowenta pour ne citer qu’elles. Que vous cherchiez des jouets, de la décoration ou des vêtements d’hiver, vous trouverez votre bonheur.

Pour vous aider à dénicher les meilleures offres, Amazon partagera des Guides cadeaux de Noël mettant en avant les articles tendance et en promotion.

« Nos clients veulent avant tout faire des économies, c’est pourquoi nous leur proposons 48 heures d’offres exclusives sur une vaste sélection de marques et de produits phares de saison », déclare Frédéric Duval, directeur général, Amazon.fr. « En plus de profiter toute l’année de la livraison illimitée rapide et gratuite sur plus de 300 millions de produits, les Jours Flash Prime permettent d’anticiper sereinement les achats de fin d’année ».

Quelles réductions attendre pour Les Jours Flash Prime en octobre ?

Amazon promet des promotions sur les jouets, les costumes et accessoires d’Halloween — juste à temps pour les fêtes — ainsi que des économies sur une large gamme de produits essentiels, de la maison à l’habillement. Si vous souhaitez renouveler votre garde-robe, profitez de jusqu’à 40 % de réduction sur la mode d’hiver d’Amazon Essentials.

Mais la bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas à attendre octobre pour commencer à économiser ! Amazon propose déjà une sélection d’offres alléchantes. Par exemple, vous pouvez économiser jusqu’à 55 % sur certains appareils Amazon. Et ce n’est qu’un aperçu ! Je vous recommande vivement de jeter un coup d’œil à ces premières offres.

Ne tardez pas !

Certaines de ces offres sont limitées dans le temps et ne seront pas disponibles longtemps, tandis que d’autres sont en accès anticipé exclusif pour les membres Prime. Alors, n’attendez plus et profitez dès maintenant des Les Jours Flash Prime ! Les clients qui ne sont pas encore membres Amazon Prime peuvent également profiter des Jours Flash Prime en souscrivant dès aujourd’hui à l’essai gratuit d’Amazon Prime, offrant 30 jours d’abonnement sans engagement.