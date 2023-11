Amazon a dévoilé une nouvelle initiative, « AI Ready », conçue pour offrir des cours gratuits sur les compétences en intelligence artificielle (IA), dans le but de former les employés et de combler le déficit croissant de talents dans le paysage technologique concurrentiel, où des rivaux comme Microsoft et OpenAI recrutent activement.

L’entreprise envisage de toucher jusqu’à 2 millions de personnes d’ici à 2025 grâce à ce programme.

L’initiative « AI Ready » comprend 8 cours, qui s’adressent à la fois aux entreprises et aux publics non techniques, ainsi qu’aux développeurs professionnels, selon The Verge. Parmi les sujets abordés, citons « Introduction à l’intelligence artificielle générative », « Fondements de l’ingénierie de la promesse » et « Apprentissage automatique en low code sur AWS » — la branche d’Amazon spécialisée dans l’informatique sur le cloud, Amazon Web Services (AWS).

Amazon met l’accent sur la demande croissante de talents en IA, les employeurs étant prêts à payer jusqu’à 47 % de plus en salaire pour les personnes formées dans ce domaine, citant une étude d’AWS. Les cours sont stratégiquement conçus non seulement pour répondre à cette demande, mais aussi pour promouvoir les produits d’IA d’Amazon. Les offres comprennent un apprentissage « non technique » sur les principes fondamentaux de l’IA générative, la planification de projets autour de l’IA et des conseils sur l’utilisation du générateur de code d’IA CodeWhisperer d’Amazon.

« Amazon lance AI Ready pour aider les personnes désireuses d’en savoir plus sur l’IA et de profiter des formidables opportunités qui s’offrent à elles. Les initiatives suivantes sont conçues pour ouvrir des opportunités à ceux qui sont sur le marché du travail aujourd’hui ainsi qu’à la génération future », selon l’entreprise.

🆕AI is the future. That’s why we’re launching “AI Ready”, our new commitment to provide free AI skills training to 2 million people by 2025.

Here are the three new initiatives:

🔵Eight new and free AI and gen AI courses

🔵@awscloud Generative AI Scholarship, providing more…

— Amazon News (@amazonnews) November 20, 2023