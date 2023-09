Comment télécharger et installer dès maintenant la mise à jour Windows 11 2023 (22H2) ?

Si vous souhaitez obtenir immédiatement la mise à jour Windows 11 23H2 (avec toutes les fonctionnalités et le numéro de build 23H2), vous pouvez l’obtenir via le canal Release Preview du Windows Insider Program. Voici comment procéder.

Si vous souhaitez obtenir la mise à jour 23H2 avec les nouvelles fonctionnalités et le numéro de build, vous pouvez passer au canal Release Preview. Si vous vous demandez pourquoi Microsoft a fait ce changement, c’est parce que l’entreprise veut réinitialiser l’horloge du cycle de support pour les entreprises et les OEM.

Vous pouvez installer la mise à jour Windows 11 2023 sur votre PC dès maintenant. La mise à jour apporte un Copilot unifié, alimenté par l’IA, qui peut effectuer à peu près n’importe quoi dans Windows 11. La mise à jour ajoute la fonction OCR à l’Outil capture, la prise en charge native de 7-Zip, RAR et d’autres formats d’archives, la refonte de l’explorateur de fichiers et de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle dans de nombreuses applications.