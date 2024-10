Jours Flash Prime 2024 d’Amazon : Les meilleures offres tech à ne pas manquer !

Avis aux chasseurs de bonnes affaires : le deuxième Jours Flash Prime d’Amazon de l’année a débuté ! Pendant 48 heures, profitez d’une avalanche de promotions sur une large sélection de produits tech. J’ai passé au crible les offres des Prime Deal Days 2024 pour vous présenter les pépites à ne pas manquer.

Comme toujours, le Jours Flash Prime est l’occasion idéale pour s’équiper en produits Amazon à prix cassés. Le Echo Dot 5 et le Fire TV Stick avec télécommande sont proposés respectivement à seulement 23 € et 27 €. Le Kindle Scribe et le Echo Show 5 sont également en promotion à 320 € et 60 €.

Logiciels, domotique et réseau : des réductions à saisir pour le Prime Day

Du côté des logiciels, Microsoft 365 Famille est disponible en prépaiement pour 15 mois à seulement 54 €, tandis que Office 2021 Famille et Étudiant est proposé en achat unique à 90 €. L’Adobe Creative Cloud, avec toutes les applications, est également en promotion à 419,99 € pour un an.

En domotique, le pack de démarrage Tado X pour radiateurs est disponible à moins de 100 €.

Smartphones, SSD et TV : des prix planchers

Les smartphones Android Samsung Galaxy A55 et Galaxy S24 Ultra sont proposés à des prix imbattables. C’est le moment idéal pour mettre à niveau votre PC ou votre PlayStation 5 avec des SSD PCIe 4.0 ultra-rapides. Le Samsung 990 Evo de 2 To est disponible à seulement 116 €, et le WD Black SN850X de 4 To avec dissipateur thermique est à 290 €.

Du côté des téléviseurs, le Samsung Neo QLED QN90D (2024) de 50 pouces est à 901 €, le LG OLED 65 C4 7LA de 65 pouces est à 1749 € et la Google Pixel Tablet est à 469 €.

Et bien plus encore…

N’oubliez pas de consulter les autres offres des Prime Deal Days 2024, notamment les réductions sur les abonnements Kindle Unlimited et les produits en outlet.

Ne tardez pas, ces offres exceptionnelles sont valables jusqu’au 9 octobre seulement !