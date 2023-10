GitHub étend l’accès à Copilot Chat aux utilisateurs individuels

GitHub étend son chatbot de codage alimenté par l’IA générative à un plus grand nombre d’utilisateurs avec le lancement de Copilot Chat, qui reste en version bêta, pour les clients individuels. Auparavant, la version bêta n’était disponible que pour les clients de GitHub Copilot for Business, mais à partir du 20 septembre, le chatbot est disponible pour tous les clients de Visual Studio et VS Code.

La plateforme détenue par Microsoft espère que son outil boosté par l’IA comblera le fossé entre les langages de programmation complexes et la saisie en langage naturel, rendant ainsi le codage plus accessible.

Bien que Copilot Chat soit désormais accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs, il reste en version bêta et les développeurs devront s’inscrire au programme bêta pour pouvoir accéder au chatbot. GitHub indique que les développeurs peuvent l’utiliser pour « apprendre de nouveaux langages ou frameworks, résoudre des bugs ou obtenir des réponses à des questions de codage en langage simple et naturel » dans l’interface de l’IDE.

Il promet également de renforcer la sécurité des développeurs en leur suggérant des correctifs de sécurité.

La société a déclaré : « En faisant du langage naturel un nouveau langage de programmation universel, nous allons démocratiser le développement logiciel tel que nous le connaissons, en permettant à chaque développeur de construire l’innovation de demain et d’accélérer le progrès humain dès aujourd’hui ».

L’IA est partout

Copilot Chat fait partie de l’outil d’IA Copilot X de GitHub, qui est construit en utilisant le modèle multimodal GPT-4 d’OpenAI. Copilot X utilise également un descendant de GPT-3 connu sous le nom de Codex.

Au cours des derniers mois, l’intelligence artificielle a trouvé sa place dans le monde du développement, où elle est capable de traiter d’énormes quantités de données extrêmement rapidement. Toutefois, cela ne s’est pas fait sans heurts, la société mère de GitHub, Microsoft, ayant fait l’objet l’année dernière d’une action en justice pour n’avoir pas correctement attribué les sources.