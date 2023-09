Apple révèle plus de détails sur le port USB-C du nouvel iPhone 15

Alors que les précommandes sont en cours et que les smartphones seront mis en vente dans les magasins le 22 septembre, ces informations viennent combler certaines lacunes en matière de spécifications. Plus tôt dans la matinée, nous avons eu confirmation de la capacité des batteries des quatre modèles d’iPhone 15.

Le port Lightning des précédents iPhone n’offrait que 0,3 W, comme le souligne 9to5Mac, ce qui signifie qu’il y a beaucoup plus de possibilités pour les accessoires. Un disque dur externe, portable et alimenté par USB pourrait théoriquement être connecté par le port, par exemple.