Les scores de benchmarks de l’iPhone 15 Pro et Pro Max démontrent leur puissance

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max ont toujours été considérés comme les smartphones les plus puissants de 2023, mais nous avons désormais une idée plus précise de leur puissance, car les deux appareils sont apparus sur Geekbench.

Initialement repéré par MySmartPrice, l’iPhone 15 Pro fait désormais l’objet de plusieurs listings Geekbench, et dans le dernier en date, il obtient un score de 2 914 points pour un seul cœur et un résultat de 7 199 points pour plusieurs cœurs. Notez que le smartphone est répertorié sous le nom « d’iPhone 16,1 », mais les détails du chipset indiquent clairement qu’il s’agit de l’un des nouveaux modèles Pro, et MySmartPrice affirme qu’il s’agit spécifiquement de l’iPhone 15 Pro.

L’iPhone 15 Pro Max est également apparu dans les listes Geekbench (sous le nom « d’iPhone 16,2 »), dont la dernière indique un score de 2 787 points pour un seul cœur et de 6 853 points pour plusieurs cœurs. Dans les deux cas, les résultats sont légèrement inférieurs à ceux de l’iPhone 15 Pro, mais s’ils sont meilleurs, ils ne signifient pas pour autant qu’il est moins puissant, car les résultats des tests peuvent varier.

Plus importants encore, les deux smartphones obtiennent des résultats nettement supérieurs à ceux de leurs prédécesseurs. L’iPhone 14 Pro affiche actuellement un score moyen de 2 520 points pour un seul cœur et de 6 387 points pour plusieurs cœurs, tandis que l’iPhone 14 Pro Max affiche une moyenne de 2 519 et de 6 367 points respectivement pour un seul cœur et plusieurs cœurs.

De plus, ils obtiennent des résultats bien supérieurs à ceux des smartphones Android. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est actuellement en tête du classement Geekbench Android pour les résultats en mono cœur, avec une moyenne de 1 878 points. En ce qui concerne les résultats multicœurs, le Vivo X90 Pro+ est en tête du classement, avec un résultat moyen de 5 152 points.

Plus de puissance et plus de RAM

Si l’on se fie uniquement aux résultats de Geekbench, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max semblent être les smartphones les plus puissants de la planète, et ce avec une marge significative. Même si, en utilisation générale, vous ne sentirez pas vraiment toute cette puissance supplémentaire. Cependant, des jeux comme Resident Evil 4 remake et Assassin’s Creed Mirage devraient être portés sur iOS et bénéficier de toute cette puissance.

Il est intéressant de noter que ces benchmarks mentionnent également 8 Go de mémoire vive, soit 2 Go de plus que l’iPhone 14 Pro et Pro Max. Il est possible que ce détail soit erroné, mais la rumeur selon laquelle ces smartphones disposeraient de 8 Go de RAM s’est répandue avant le lancement de l’appareil. Malheureusement, ce n’est pas quelque chose qu’Apple révèle toujours, donc nous n’en aurons pas la certitude tant que quelqu’un ne les aura pas démontés.