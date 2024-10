Perplexity AI : Valorisation à 8 milliards de dollars malgré les défis ?

Le moteur de recherche alimenté par l’IA, Perplexity AI, aurait entamé un nouveau cycle de discussions sur le financement, cherchant à plus que doubler sa valorisation pour atteindre 8 milliards de dollars ou plus.

Selon le Wall Street Journal, l’entreprise technologique, évaluée à 3 milliards de dollars en juin, cherche désormais à lever environ 500 millions de dollars. Au cours de l’année écoulée, elle a déjà réalisé trois tours de table. Selon les sources citées par le Journal, le chiffre d’affaires annualisé de la startup — projeté à partir des ventes récentes pour les 12 prochains mois — est d’environ 50 millions de dollars.

L’entreprise vise à concurrencer des géants du secteur comme OpenAI, dont le ChatGPT domine le marché et qui a récemment obtenu l’un des plus importants tours de financement de l’histoire de la Silicon Valley, en levant 6,6 milliards de dollars pour une évaluation de 157 milliards de dollars. Aravind Srinivas, PDG de Perplexity, a indiqué qu’il rencontrait des investisseurs ces derniers jours.

Perplexity est une société d’IA générative qui propose un moteur de recherche conversationnel axé sur la recherche qui répond aux requêtes en utilisant du texte prédictif en langage naturel. Pour fournir des réponses pertinentes, il effectue des recherches sur le Web et compile des informations provenant de sources crédibles telles que des articles, des sites Web et des revues.

Le système compile ensuite les informations les plus pertinentes dans une réponse, accompagnée de notes de bas de page numérotées renvoyant aux sources d’origine. Le « moteur de réponse » piloté par l’IA a été fondé avec le soutien du PDG d’Amazon, Jeff Bezos. Cependant, il y a quelques jours nous avons appris que le New York Times avait adressé à Perplexity une notification de « cessation et désistement », lui demandant de cesser d’accéder à son contenu et de l’utiliser.

Perplexity AI et la quête de la recherche en ligne

Cette décision fait suite au procès intenté par le Times à Microsoft et OpenAI pour violation présumée des droits d’auteur en décembre 2023. Il s’agissait de l’un des premiers combats juridiques sur les technologies d’IA générative et le journalisme à être rendu public.

Le directeur de l’entreprise a déclaré que l’entreprise ne négligeait pas les efforts du New York Times pour bloquer l’accès à son site et qu’elle ne cherchait pas à établir une relation conflictuelle avec les éditeurs de presse.

Par le passé, Perplexity a dû faire face à des accusations de plagiat de contenu de la part de médias tels que Forbes et Wired, mais elle a depuis introduit un programme de partage des revenus pour répondre à certaines des préoccupations soulevées par les éditeurs.