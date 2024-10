Accueil » Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra sont dévoilées : plus minces que la série S24

De plus en plus d’aspects de la série Galaxy S25, dont le lancement est prévu pour le premier trimestre 2025, sont révélés grâce à des fuites et des rumeurs.

Deux des fuites les plus récentes comprennent des images des protections d’écran (qui laissent entrevoir des bords encore plus fins) et des unités factices en aluminium des trois modèles, ainsi que leurs dimensions précises.

Il semble que Samsung poursuive son approche minimaliste du design avec les Galaxy S25 et Galaxy S25+, tandis que le modèle Ultra bénéficie d’un changement majeur en matière de design — des coins arrondis.

Dimensions des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra :

Le Galaxy S25 mesure 146,94 x 70,46 x 7,25 mm, contre 7,6 mm pour le Galaxy S24.

Le Galaxy S25+ mesure 158,44 x 75,79 x 7,35 mm, contre 7,7 mm pour le Galaxy S24 Plus.

Le Galaxy S25 Ultra mesure 162,82 x 77,65 x 8,25 mm, contre 8,6 mm pour le S24 Ultra. Le futur flagship Ultra est également légèrement plus étroit, par rapport aux 79 mm du S24 Ultra, ce qui est probablement dû à des bordures plus fines.

Design avant du Galaxy S25

Le Galaxy S25 Ultra sera le premier modèle Ultra de la marque à présenter un écran complètement plat, ce qui permettra de résoudre plusieurs problèmes : disponibilité plus facile des protections d’écran, meilleure protection de l’écran grâce au cadre central couvrant les côtés, et moins de contacts accidentels.

Les images divulguées des protections d’écran laissent également entrevoir des bords plus fins pour les trois modèles.

À l’intérieur, le Galaxy S25 Ultra sera équipé de la puce Snapdragon 8 Elite, qui devrait offrir des améliorations significatives en termes de performances brutes et de traitement de l’intelligence artificielle par rapport à son prédécesseur. Toutefois, cette puce sera nettement plus chère.

Une puce Snapdragon utilisée sur l’ensemble de la gamme

Bien que des rumeurs antérieures aient suggéré que les modèles de base et Plus adopteraient la puce phare Dimensity 9400 de MediaTek, un rapport récent de Samsung indique que la puce Snapdragon sera utilisée sur l’ensemble de la gamme.