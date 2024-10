Accueil » Snapdragon 8 Elite : des scores AnTuTu et Geekbench explosifs, la concurrence tremble !

Snapdragon 8 Elite : des scores AnTuTu et Geekbench explosifs, la concurrence tremble !

Snapdragon 8 Elite : des scores AnTuTu et Geekbench explosifs, la concurrence tremble !

Le Snapdragon 8 Elite a été présenté comme le dernier né de Qualcomm. Cependant, avant son lancement officiel dans des smartphones, nous avons pu voir le score AnTuTu du chipset, et il est époustouflant. De plus, il s’avère qu’il est prêt à donner du fil à retordre à le A18 Pro d’Apple.

Grâce à la fuite d’une image partagée par Smartprix, nous voyons le score AnTuTu du Realme GT 7 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max côte à côte. Pour ceux qui l’ignorent, le Realme GT 7 Pro est officiellement confirmé pour arriver en Chine dans le courant du mois. Le GT 7 Pro sera propulsé par le Snapdragon 8 Elite, qui obtient un score de 3 025 991 points sur AnTuTu. En revanche, le Apple 18 Pro en obtient presque la moitié, avec 1 651 728 points.

Les benchmarks du Snapdragon 8 Gen 3 de la génération précédente montrent également qu’il est légèrement plus performant sur AnTuTu. Cependant, le Snapdragon 8 Elite fait un bond en avant et obtient également de meilleurs résultats sur Geekbench.

Il n’y a pas si longtemps, le OnePlus 13 équipé du même processeur Snapdragon a fait surface en ligne, et ses résultats sur Geekbench 6 ont également été dévoilés. Il a réussi à obtenir 3 216 et 10 051 points dans les tests monocœur et multicœur, respectivement.

D’après nos benchmarks du A18 Pro, s’il obtient un score légèrement supérieur dans le test monocore de Geekbench avec 3358 points, il ne parvient pas à se maintenir dans le test multicore, avec 8184 points.

Une puce Snapdragon 8 Elite très attendue

Récemment, le Galaxy S25 Ultra de Samsung a également été repéré sur Geekbench avec le Snapdragon 8 Elite. En outre, l’iQOO 13 devrait également arborer ce chipset. Qualcomm n’est toutefois pas le seul à se préparer. Le Dimensity 9400 de MediaTek, récemment lancé, semble réussir à surpasser le A18 Pro en termes de performances multicœurs.

C’est la première fois que nous voyons un Snapdragon s’opposer et même dépasser le dernier né d’Apple à certains égards. Pendant ce temps, Samsung travaille également à la mise au point de son prochain chipset Exynos 2500, et qui sait ce qu’il pourrait apporter à la table.

Dans l’ensemble, nous sommes en présence d’un tout nouveau niveau de performances pour les smartphones, que nous ne pourrons probablement même pas utiliser pleinement. Bien que je sois heureux de voir Snapdragon atteindre de nouveaux sommets, je suis inquiet de voir à quel point le Snapdragon 8 Elite rendra le système de dénomination de Qualcomm encore plus alambiqué. Espérons qu’il s’appellera plutôt 8 Gen 4.