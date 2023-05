Le Meta Quest 3 serait dopé de la technologie de réalité mixte pour s’attaquer à Apple

by

Meta n’a pas encore donné de détails officiels sur son casque Quest 3, mais il semble que l’entreprise ait l’intention d’y intégrer des technologies de réalité mixte améliorées tout en battant le casque d’Apple au niveau du prix.

Mark Gurman, de Bloomberg, affirme avoir testé un prototype du casque Quest 3, dont le lancement est prévu en octobre. Sous le nom de code « Eureka », le casque serait plus fin et sensiblement plus léger que le Quest 2, abandonnant le plastique au profit de sangles en tissu.

La société dirigée par Mark Zuckerberg aurait également rafraîchi le design de la face avant, en ajoutant trois pilules verticales. Les deux pilules situées sur le flanc logeraient chacune une caméra RVB classique, c’est-à-dire une caméra couleur permettant aux utilisateurs de voir le monde réel qui les entoure. À titre de comparaison, le Quest 2 est équipé de quatre caméras infrarouges placées dans les coins.

Le long du bord inférieur du casque Quest 3 se trouvent des caméras de suivi de position, selon Gurman, ainsi que des boutons de volume et une molette de réglage de l’objectif.

Cette dernière est une amélioration cruciale. Sur le Quest 2, il n’y a que trois réglages disponibles pour ajuster la distance inter-pupillaire (IPD), qui est définie comme la distance entre les pupilles de vos yeux. Cette distance est utilisée comme mesure pour ajuster le positionnement de la lentille afin d’obtenir la meilleure expérience visuelle. Le Quest 2 prend en charge des valeurs d’IPD comprises entre 56 et 70 mm et les répartit en trois réglages : étroit (IPD < 66 mm), moyen (61 mm à 66 mm d’IPD) et large (IPD > 66 mm). Le Quest 3 permettra, semble-t-il, d’ajuster l’IPD sans avoir à retirer le casque.

Des expériences de réalité mixte pour concurrencer le casque haut de gamme d’Apple

Meta n’aurait pas affiné le matériel d’affichage, mais la plus grande amélioration du Quest 3 est la prise en charge améliorée de la réalité mixte, grâce aux caméras Passthrough situées à l’avant. Gurman affirme que le prochain Quest est équipé d’une paire de caméras couleur RVB avec un support de la vidéo en mode Passthrough. Les caméras peuvent fournir « un rendu presque réaliste du monde réel », explique Gurman. Ce n’est pas une mince affaire, surtout si l’on considère le marché de prix du Quest 2 et la comparaison imminente avec le casque de réalité mixte d’Apple.

Le prochain casque « Reality Pro » d’Apple est censé offrir des expériences de réalité mixte en utilisant un matériel de suivi oculaire et d’imagerie de pointe, mais il coûtera apparemment plus de 2 000 dollars. Le Meta Quest 2, quant à lui, se vend à 449,99 euros, ce qui indique que même après une hausse de prix d’une génération à l’autre, le Quest 3 sera probablement au moins quatre fois moins cher que le casque d’Apple. Meta a également amélioré les performances du Quest 3 et a même redessiné les contrôleurs pour qu’ils ressemblent à ceux livrés avec le casque phare Quest Pro, selon le rapport.

Les contrôleurs Quest 3 auraient abandonné l’anneau de préhension et s’appuieraient sur un meilleur suivi de la main dans l’air. Le casque serait également équipé d’un capteur de profondeur à l’avant qui s’appuie sur une technologie appelée « environment meshing » pour identifier automatiquement les éléments du monde réel, comme les murs de votre maison.