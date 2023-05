Ce concept de Windows 12 donne envie d’une refonte complète

Alors que les utilisateurs de Microsoft anticipent Windows 12, un passionné a élaboré un concept de rêve pour le prochain système d’exploitation. Le YouTubeur Addy Visuals a récemment partagé une vidéo de concept présentant ce à quoi Windows 12 pourrait ressembler avec certaines fonctionnalités que de nombreux utilisateurs préféreraient voir sur le système d’exploitation.

La vidéo montre Windows 12 avec une nouvelle barre des tâches analogue à celle de macOS, avec des sections séparées pour les widgets, les épingles et les paramètres rapides, selon Neowin.

Puis, de manière assez intéressante, la vidéo détaille ensuite un système Windows 12 qui permet de basculer entre les vues par défaut, jointe, classique ou compacte, ce qui donne plusieurs options pour les styles d’interface utilisateur. C’est une excellente idée qui satisferait les besoins de nombreux utilisateurs qui ont besoin de varier leur expérience de l’interface utilisateur.

En ce qui concerne les fonctionnalités, le design propose la création de dossiers dans la barre des tâches, ainsi qu’un moyen plus simple de rassembler et d’organiser les applications dans des dossiers et des groupes dans l’Explorateur de fichiers. L’Explorateur de fichiers lui-même est entièrement repensé, avec une présentation plus ouverte et une zone de dépôt temporaire pour les fichiers et dossiers qui n’ont pas encore trouvé leur place sur le bureau.

En revanche, certaines des rumeurs qui circulent actuellement à propos de Windows 12 suggèrent qu’il pourrait être développé de manière à être plus modulaire et personnalisable. Le système d’exploitation, dont le nom de code est « Next Valley », dispose déjà d’un certain nombre de prérequis dont les PC auront besoin pour être compatibles, notamment 8 Go de mémoire vive.

Un avenir radieux pour Windows 12

Évidemment, il est difficile de voir la possibilité de ce que Windows 12 pourrait être à travers des concepts, car cela peut conduire à la déception lorsque les fonctionnalités ne se concrétisent pas dans la version finale. Les détails suggèrent que Microsoft travaille sur l’OS depuis février 2022 et qu’une version finale pourrait être présentée au grand public au cours du second semestre 2024.

Canary has had a build jump. The jump appears to be 25,346> 25,846 —Xeno 🐈‍⬛ (@XenoPanther) April 19, 2023

Il y a eu des tonnes d’autres fuites et rumeurs concernant Windows 12 auparavant, y compris une divulgation par inadvertance d’Intel qui confirme l’arrivée de Windows 12. Il existe également une fonctionnalité secrète dans Windows 11 qui pourrait laisser entrevoir ce que Windows 12 pourrait inclure lors de son lancement. Et, selon XenoPanther, Microsoft pourrait bientôt commencer à tester le système d’exploitation sur son canal Canary. Ainsi, même si Windows 12 ne ressemblera probablement pas à ce concept, nous ne tarderons peut-être pas à voir ce sur quoi Microsoft a travaillé.