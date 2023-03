Windows 12 : Microsoft prépare peut-être un OS pour l’IA

En outre, la société a lancé VALL-E, une IA capable de reproduire votre voix, en janvier. Et, la société utilise déjà sa plateforme d’IA dans de nombreux produits existants, notamment Azure, Cortana et Microsoft Cognitive Toolkit. Cependant, l’intégration de l’IA directement dans le cœur d’un système d’exploitation informatique (plutôt que dans une simple fonctionnalité comme Bing AI ou Cortana) constituerait une innovation incroyable pour l’entreprise. Pour ce faire, il faudrait une avancée significative du chipset utilisé par les machines Windows.

Si la fuite est exacte et que la spéculation d’un Windows centré sur l’IA se réalise, cela signifierait une révolution dans le fonctionnement des systèmes d’exploitation informatiques. Et cela semble certainement plausible, car Microsoft intègre déjà des fonctions d’IA dans Windows 11 .

Dans un tweet maintenant supprimé, la source connue sous le nom de TLC ( @leaf_hobby ) a révélé que la plateforme Meteor Lake d’Intel contiendrait 20 voies PCI Gen5 et prendrait en charge Windows 12 . Un tel chipset dans une plateforme de bureau pourrait potentiellement fournir la puissance de traitement nécessaire pour exécuter une version de Windows alimentée par l’IA . Microsoft et Intel ont refusé de commenter la fuite, selon The Verge.

Windows 11 n’a qu’un an. Mais, Microsoft pourrait se tourner vers la prochaine génération de son produit phare, selon The Verge . Cette spéculation intervient après qu’une source bien connue ait révélé des détails sur une prochaine plateforme de bureau Intel qui mentionne Windows 12 .