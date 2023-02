Les ventes mondiales de smartphones ont diminué de 18,3 % au 4e trimestre 2022

by

Selon IDC, les ventes mondiales de smartphones ont diminué de 18,3 % en glissement annuel pour atteindre 300,3 millions d’unités au quatrième trimestre 2022. Le précédent rapport d’IDC indiquait également une baisse de 9,7 % en glissement annuel pour les mobiles au troisième trimestre 2022.

Le quatrième trimestre de 2022 a marqué un revers important pour le marché mondial des smartphones, les expéditions ayant subi la plus forte baisse jamais enregistrée de 18,3 % en glissement annuel. Cette baisse, associée à d’autres facteurs tout au long de l’année, a conduit à un déclin global de 11,3 % pour 2022. Le nombre total d’unités expédiées pour l’année 2022 a atteint 1,21 milliard, soit le plus faible total annuel d’expéditions depuis 2013.

Ce ralentissement peut être attribué à divers facteurs tels que la demande atténuée des consommateurs, l’inflation et les incertitudes économiques. L’avenir du marché semble incertain, la reprise de 2,8 % prévue pour 2023 étant désormais compromise et le risque de nouvelles prévisions à la baisse.

Reprise possible à la fin de 2023

Selon le rapport, la baisse des ventes de smartphones au cours du trimestre des fêtes est due à la hausse de l’inflation et aux préoccupations macroéconomiques, qui retardent la reprise jusqu’à la fin de 2023. Cependant, les consommateurs pourraient voir davantage d’offres de reprise et de promotions en 2023, car le marché cherche de nouveaux moyens de stimuler les mises à niveau et les ventes, en particulier pour les modèles haut de gamme.

À propos de ce rapport, Nabila Popal, directrice de recherche au sein de l’équipe Worldwide Tracker d’IDC, a déclaré ce qui suit :

Nous n’avons jamais vu les ventes du trimestre des fêtes de fin d’année être inférieures à celles du trimestre précédent. Cependant, la faiblesse de la demande et le niveau élevé des stocks ont amené les fournisseurs à réduire considérablement leurs expéditions. Les ventes et les promotions importantes du trimestre ont contribué à épuiser les stocks existants plutôt qu’à stimuler la croissance des expéditions. Les fournisseurs sont de plus en plus prudents dans leurs expéditions et leur planification tout en se concentrant sur la rentabilité. Même Apple, qui jusqu’à présent semblait immunisée, a subi un revers dans sa chaîne d’approvisionnement avec des blocages imprévus dans ses principales usines en Chine.

Anthony Scarsella, directeur de recherche du Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d’IDC, a commenté le rapport :