Le mode Écran partagé est actuellement disponible dans les versions Beta, Dev et Canary de Edge . Pour utiliser cette fonctionnalité, installez l’une des versions d’Edge mentionnées ci-dessus et tapez edge://flags dans la barre d’adresse. Recherchez le flag « Microsoft Edge Split Screen » et activez-le. Une icône « Split Screen » devrait apparaître dans la barre d’outils de votre navigateur.

Lire deux pages Web sur un seul écran devrait être une tâche simple. Bien sûr, vous pouvez ouvrir deux fenêtres de navigateur, mais seulement si vous avez un écran assez grand et la patience de tout ranger quand vous avez terminé. Mais, si je vous disais que les choses sont sur le point de devenir plus faciles ?