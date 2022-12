Le ThinkPhone de Motorola refait surface dans des images de presse et de nouveaux rendus

La dernière fois que nous avons vu des images d’un Motorola ThinkPhone, c’était il y a plus d’une semaine, lorsque Evan Blass a diffusé un tweet avec des rendus de l’appareil.

Aujourd’hui, l’informateur @_snoopytech_ sur Twitter a diffusé ce qui semble être des images de presse et de nouveaux rendus du Motorola ThinkPhone. Une image montre la résistance à l’eau de l’appareil alors qu’il se trouve dans une flaque d’eau, ce qui nous donne un aperçu de la conception en fibre de carbone du panneau arrière du smartphone. Une autre image montre la finesse des bords de l’écran, tandis qu’un rendu montre le téléphone posé sur une station de charge.

ThinkPhone

8+ Gen 1

Android 13

68W pic.twitter.com/OlziO1ie36 — SnoopyTech (@_snoopytech_) December 27, 2022

L’informateur a également inclus certaines caractéristiques du ThinkPhone que nous avons déjà entendu, comme le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 qui se trouve sous le capot, et les capacités de charge filaire de 68 W pour la batterie d’une capacité de 5 000 mAh. Il a également répété la rumeur selon laquelle le smartphone aura Android 13 préinstallé.

Parmi les autres spécifications, citons l’écran pOLED de 6,6 pouces avec une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels. L’écran aura un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Le ThinkPhone de Motorola devrait être livré avec 8 ou 12 Go de mémoire vive (RAM) et offrir des options de stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go. La configuration de la caméra arrière comprendra une caméra principale de 50 mégapixels avec une ouverture de f/1,8, une caméra ultra-large de 13 mégapixels et un capteur de profondeur. La caméra frontale serait de 32 mégapixels et le ThinkPhone sera équipé d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Le design du ThinkPad X1 Carbon

Il est inutile que Motorola vous montre une image du smartphone en train d’absorber la pluie d’une flaque d’eau si l’appareil n’est pas étanche. En effet, l’appareil sera doté d’un indice IP68 qui le rendra imperméable à la poussière. Elle permet également à l’appareil d’être immergé dans l’eau douce à une profondeur de près de 1,5 mètre pendant 30 minutes.

Vous l’aurez compris, le ThinkPhone s’empare du design du populaire ordinateur portable ThinkPad X1 Carbon de la société mère, Lenovo.