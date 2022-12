Des résultats des benchmarks de la série Galaxy S23 : des problèmes de surchauffe

Nous nous rapprochons de plus en plus de la sortie officielle de la série Galaxy S23. Les rumeurs et les fuites ont suggéré que le trio phare de Samsung sera livré avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 overclocké, ce qui devrait en théorie signifier que les trois smartphones devraient être plus rapides qu’un smartphone portant un 8 Gen 2 ordinaire. Eh bien, la célèbre source IceUniverse jette maintenant un doute sur cette attente… avec les résultats de Geekbench.

None of the Galaxy S23 series multi-core scores found so far from Geekbench5 exceeds 5,000, which is not a good sign. The single-core is up to the standard, and the multi-core is lower than the normal version 8Gen2. —Ice universe (@UniverseIce) December 22, 2022

Le leaker a partagé toutes les entrées provenant du Galaxy S23 sur Geekbench jusqu’à présent, et les chiffres sont un peu, disons, décevants. Eh bien, les résultats à un seul cœur sont à la hauteur des autres smartphones équipés du 8 Gen 2, mais il y a quelque chose de curieux qui se passe avec les résultats multi-cœurs.

Comme le souligne la source, aucun résultat ne dépasse la barre des 5 000 points pour le Galaxy S23. Et c’est mauvais juste parce que le processeur est censé être une version overclockée du 8 Gen 2. Comme vous pouvez le voir dans les images, d’autres smartphones qui sont livrés avec le 8 Gen 2 ordinaire sont en mesure d’atteindre des chiffres plus élevés en multi-coeurs.

En fait, cela remet en cause le fait que le processeur est censé être une version spéciale pour les smartphones S23. On peut supposer qu’un processeur overclocké sera capable d’atteindre des vitesses plus élevées. En fait, Ice pense qu’il pourrait y avoir un certain goulot d’étranglement.

Selon les spéculations de la fuite, le Galaxy S23 pourrait entraver ses performances lorsqu’il chauffe — et il pense que cela est dû au fait que Samsung a pris des raccourcis afin d’économiser sur le prix. Il affirme que les dissipateurs thermiques sont réduits (les dissipateurs thermiques sont chargés de maintenir le smartphone relativement froid même lorsque sa puce fonctionne à pleine puissance, en gros, pour éviter la surchauffe).

Si c’est le cas, il est possible que la série Galaxy S23 soit un peu décevante en ce qui concerne cette puce spéciale 8 Gen 2 qu’elle va recevoir.

Quelques éclaircissements

Il y a quelques aspects importants de cette question qu’il est important d’aborder. Les résultats de Geekbench ne reflètent pas nécessairement les expériences réelles avec un smartphone ou un appareil donné. Il est fort probable que l’utilisateur ne soit pas en mesure de faire la différence entre un score de 4 800 points et un score de 5 100 points, par exemple. Néanmoins, une chose est sûre : tout le monde s’attend à des mises à jour et tout le monde s’attend à ce que les smartphones Galaxy S23 soient au moins à égalité avec la concurrence (surtout si la concurrence utilise la même puce, mais avec une vitesse d’horloge plus lente).

Il n’est pas clair avec quelle version les tests Geekbench ci-dessus ont été effectués (européenne, américaine ?). Mais avec tout cela étant dit, ces résultats Geekbench jettent quelques doutes sur les performances de la série Galaxy S23.

D’autres choses que nous avons entendues jusqu’à présent sur la série S23 comprennent la date de sortie possible du smartphone, qui pourrait être fixée pour le 1er février, et une caméra principale de 200 mégapixels sur le Galaxy S23 Ultra. Des améliorations du design sont attendues, ainsi que des améliorations générales. Un dernier rappel — nous saurons toutes ces choses avec certitude lorsque Samsung dévoilera sa série phare 2023.