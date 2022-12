Outlook se dote d’une fonctionnalité de chat depuis Microsoft Teams

Outre Windows, Office est le logiciel le plus important de Microsoft et Outlook, et plus récemment Teams, y jouent un rôle important. Et ces deux dernières applications se rapprochent de plus en plus, car les discussions de Teams seront également possibles via Outlook à partir de 2023.

Ce n’est pas d’hier que Teams est en quelque sorte l’enfant chéri du géant de Redmond. En effet, le logiciel de communication bureautique est continuellement doté de nouvelles fonctionnalités. C’est l’application qui reçoit le plus de nouveautés. Cela s’explique bien sûr aussi par le fait que Teams est l’une des applications les plus récents de Microsoft.

Teams est également de plus en plus fusionné ou intégré à d’autres services, l’application la plus évidente étant certainement Outlook. En effet, la publication d’une fonction que Microsoft teste actuellement est prévue pour mars 2023 comme le rapporte The Verge.

Dans la feuille de route de Microsoft 365, la fonctionnalité est résumée comme suit : « Avec cette fonctionnalité, les participants peuvent facilement utiliser une discussion d’équipe depuis Outlook pendant une réunion pour envoyer un petit message ou vérifier une discussion ».

Mais cela ne fait pas d’Outlook une application de discussion alternative.

D’autres nouveautés

En effet, l’intégration d’une discussion n’est apparemment prévue que pour les saisies de calendrier. Microsoft veut ainsi améliorer l’organisation des réunions et faciliter l’harmonisation des dates et des contenus entre les différents participants. Au lieu de s’envoyer des e-mails de manière plutôt compliquée, les organisateurs et les participants pourront effectuer des accords préalables et des discussions simplement par chat.

Une autre fonctionnalité de Teams dans Outlook devrait arriver plus tôt, à savoir en février 2023, car il sera possible de rechercher des discussions d’équipe dans l’interface web d’Outlook et d’y afficher les résultats. Teams lui-même recevra également diverses nouveautés, dont des suggestions de fichiers basées sur l’IA et une vue étendue pour les cartes de profil Teams.