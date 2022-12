L’agence de réglementation chinoise et la FCC révèlent les caractéristiques du Galaxy S23 Ultra

La très attendue famille Galaxy S23 de Samsung se rapproche selon MySmartPrice. La base de données de certification de la FCC comprend maintenant les variantes américaines des flagships 2023 du géant sud-coréen. Il y a le Galaxy S23 (SM-911U), le Galaxy S23+ (SM-916U), et le Galaxy S23 Ultra (SM-918U).

Outre ces trois smartphones, l’instrument d’écriture numérique S Pen (EJ-PS918) a également été autorisé par la FCC. Le S Pen sera disponible uniquement pour le Galaxy S23 Ultra. Même si vous vous en doutiez déjà, le numéro de modèle du S Pen comprend « 918 », qui est inclus dans le numéro de modèle du Galaxy S23 Ultra.

La certification de la FCC permet de dire que le Galaxy S23 sera équipé d’une batterie d’une capacité assez traditionnelle de 3 900 mAh. Le Galaxy S23+ disposera d’une batterie de 4 700 mAh, et le Galaxy S23 Ultra sera équipé d’une batterie qui sera promue à 5 000 mAh.

En outre, le modèle haut de gamme, le Galaxy S23 Ultra, a été repéré sur le site de certification chinois TENAA, qui a révélé les caractéristiques techniques du smartphone. L’appareil sera doté d’un écran de 6,8 pouces avec une résolution de 3 088 x 1 440 pixels. Le smartphone mesure 163,4 x 78,1 x 8,9 mm et pèse littéralement 233 g. Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 overclocké fonctionne à une vitesse d’horloge de 3,36 GHz au lieu de la vitesse d’horloge de 3,2 GHz du SoC Snapdragon 8 Gen 2 standard. La puce sera fabriquée par Samsung Foundry, et non par TSMC comme la version standard de la puce.

Le Galaxy S23 Ultra sera disponible avec 8 et 12 Go de mémoire vive (RAM) et des options de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To. Alors que la rumeur veut que la caméra arrière soit portée par un capteur de 200 mégapixels pour la caméra principale, la documentation de la TENAA montre un capteur de 108 mégapixels à l’arrière, accompagné d’une paire de capteurs de 12 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels. Un capteur de 12 mégapixels sera utilisé pour la caméra selfie en façade. L’appareil sera doté d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Un lancement janvier-février

Le capteur de 108 mégapixels mentionné dans la certification TENAA pourrait être le ISOCELL HM3 présent sur le Galaxy S22 Ultra. Les précédentes rumeurs prévoyaient que le smartphone serait équipé d’un capteur photo de 200 mégapixels, différent du capteur ISOCELL HP1 utilisé sur le Motorola Edge 30 Ultra et le Xiaomi 12 T.

Nous nous attendons à ce que Samsung organise l’événement Unpacked pour la série Galaxy S23 en janvier ou février.