Samsung travaille peut-être à la prochaine génération de charge ultra-rapides

Pour l’instant, le nom et la description peuvent être compris dans les deux sens, c’est certain. Le dépôt de la marque montre certainement l’intention de Samsung, mais gardons à l’esprit que les marques déposées ne signifient pas toujours que le produit prévu verra le jour.

Naturellement, ces batteries portables conviennent parfaitement à tous les fans de Samsung. Elles sont capables de charger les smartphones Galaxy, les écouteurs et les smartwatches. Si l’un de vos gadgets est doté de la fonction de charge sans fil, vous pourrez peut-être charger les trois en même temps : deux par le câble et un par le pad de charge sans fil.

Qu’est-ce que cela pourrait signifier ? Eh bien, naturellement, cela pourrait signifier une vitesse ou une méthode de charge nouvelle et améliorée, destinée à la prochaine gamme de fleurons Galaxy S23 de Samsung, et pourquoi pas même les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 ?