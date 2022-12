Les batteries du Samsung Galaxy S23 ont été dévoilées

Samsung devrait dévoiler les modèles Galaxy S de nouvelle génération dans quelques mois, et plus nous nous rapprochons de ce moment, plus les informations sur les nouveaux appareils font leur chemin sur le Web. Cette fois, il s’agit de la capacité de la batterie de deux des trois modèles à venir, à savoir le Galaxy S23 et le Galaxy S23+.

Un rapport de SamMobile citant des documents de la FCC révèle que le Galaxy S23 pourrait être équipé d’une batterie portant le numéro de modèle EB-BS912ABY et ayant une capacité d’environ 3 900 mAh. Dans le même temps, le Galaxy S23+, plus grand, pourrait être équipé d’une batterie portant le numéro de modèle EB-BS916ABY et ayant une capacité de 4 700 mAh.

Des personnes au fait du dossier ont déclaré à plusieurs reprises que Samsung souhaitait lancer le Galaxy S23 plus tôt que d’habitude, essentiellement parce qu’elle prévoyait de mettre son rival iPhone sur le marché plus rapidement qu’auparavant et donc de lui offrir une plus longue période de disponibilité.

Certaines sources ont affirmé que le dévoilement pourrait avoir lieu dès décembre, mais bien sûr, cette date n’avait pas beaucoup de sens. D’autres pensaient que le lancement aurait lieu juste avant le CES 2023, qui démarre le 5 janvier à Las Vegas, et à bien des égards, cela semblait s’aligner sur les nouveaux plans de Samsung.

Mais selon les dernières informations sur cette annonce, l’événement Unpacked pourrait avoir lieu au début du mois de février, et les ventes commenceraient plus tard le même mois. Cela signifie que Samsung n’est pas nécessairement pressé de dévoiler ses nouveaux appareils, car l’entreprise s’en tiendrait à son calendrier habituel pour le lancement des nouveaux modèles Galaxy S.

Il est important de garder à l’esprit que tout est au stade de la rumeur à ce stade et qu’il n’existe aucune confirmation sur les éléments mentionnés ci-dessus.