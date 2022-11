Microsoft promet de garder Call of Duty sur PlayStation tant qu’il y aura une PlayStation

« Nous ne prenons pas Call of Duty à PlayStation », tel est le message de Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, cette semaine. Phil Spencer a récemment discuté de l’avenir de Call of Duty si l’acquisition d’Activision se réalise, et il a fait ses commentaires les plus clairs à ce jour dans une nouvelle interview de podcast avec les YouTubeurs Justine et Jenna Ezarik.

« Tant qu’il y aura une PlayStation, nous avons l’intention de continuer à distribuer Call of Duty sur PlayStation », déclare Spencer dans le podcast Same Brain. « À l’instar de ce que nous avons fait avec Minecraft, depuis que nous en sommes propriétaires, nous avons élargi les endroits où les gens peuvent jouer à Minecraft. Nous n’avons pas réduit les endroits, et cela a été bon pour la communauté Minecraft à mon avis, et je veux faire la même chose lorsque nous pensons à l’endroit où Call of Duty peut aller ».

Alors qu’il y a eu un va-et-vient public sur l’avenir de Call of Duty entre Sony et Microsoft, Spencer a comparé Call of Duty à Minecraft à deux reprises récemment. S’exprimant lors de la conférence technologique du Wall Street Journal la semaine dernière, Spencer a également fait allusion à des plans visant à amener Call of Duty sur la Nintendo Switch pour traiter la franchise comme Minecraft et la maintenir sur les plateformes rivales.

« Call of Duty sera spécifiquement disponible sur PlayStation », a déclaré Spencer. « J’aimerais le voir sur la Switch, j’aimerais voir le jeu jouable sur de nombreux écrans différents. Notre intention est de traiter Call of Duty comme Minecraft ».

Un impératif commercial

Les fans de Call of Duty ont débattu de la question de savoir si Microsoft allait rendre le jeu exclusif à la Xbox depuis que la nouvelle de l’acquisition d’Activision pour 68,7 milliards de dollars par Microsoft a éclaté plus tôt cette année. Spencer n’a pas tardé à déclarer publiquement que Microsoft avait « le désir de garder Call of Duty sur PlayStation », mais un engagement écrit envers Sony n’a pas suffi pour éviter les inquiétudes du fabricant de PlayStation.

Microsoft affirme également que le maintien de Call of Duty sur PlayStation est un « impératif commercial pour l’activité Xbox et l’économie de la transaction » dans les documents déposés auprès de l’autorité britannique de régulation de la concurrence. Microsoft affirme qu’elle mettrait en péril ses revenus si elle retirait Call of Duty de PlayStation et que « Microsoft a clairement indiqué qu’elle comptait sur les revenus de la distribution des jeux d’Activision Blizzard sur Sony PlayStation ».