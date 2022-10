Voici toutes les principales différences entre le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro

Existe-t-il un smartphone qui fait l’objet d’une fuite excessive ? Pouvez-vous vous lasser de voir et d’entendre parler d’un smartphone (ou deux) avant un événement de lancement réel ? Si votre réponse à ces deux questions est oui, il y a de fortes chances que vous avez suivi l’incessante médiatisation des rumeurs des Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch au cours des dernières semaines et surtout des derniers jours.

Bien sûr, ces trois produits de Google, qui n’ont pas encore été lancés, sont depuis longtemps passés du territoire des rumeurs à celui des secrets de polichinelle, mais si des annonces inutiles ont déjà eu lieu dans l’industrie du mobile à quelques reprises, ce qui se passera à 16 heures, pourrait porter la futilité à un tout autre niveau.

Il n’y a tout simplement rien que nous ne sachions déjà sur les prochaines grandes choses de Big G, et si d’une manière ou d’une autre il y avait encore un semblant de confusion ou de manque de clarté dans vos esprits quant aux distinctions entre le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, une vidéo promotionnelle fraîchement divulguée apporte une transparence pleine et entière.

En quoi le Pixel 7 Pro sera-t-il différent du Pixel 7 ?

Let’s just sum up the Event here pic.twitter.com/ZSD5EYeGQd — SnoopyTech (@_snoopytech_) October 5, 2022

Le clip de 60 secondes tweeté par SnoopyTech quelques heures avant la grande fiesta matérielle de Google, nous donne toutes les informations :

Écran LTPO de 6,7 pouces d’une résolution Quad HD+ vs écran de 6,3 pouces d’une résolution full HD+

Système de triple caméra à l’arrière contre une double caméra

Capteur téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x

Capacités d’autofocus pour la caméra arrière ultra grand-angle de 12 mégapixels

Capacités de photographie Macro Focus

Technologie de zoom 30x

Construction en aluminium « poli » vs finition en aluminium mat

Prix de départ de 899 € contre 649 €

Fait intéressant, il n’y a aucune mention de la technologie supérieure de taux de rafraîchissement d’affichage de 120 Hz du Pixel 7 Pro dans cette vidéo (bien que cela ne devrait probablement pas vous faire espérer une mise à niveau de dernière minute du Pixel 7 « standard »), et l’autonomie de la batterie est également largement « négligée », ce qui suggère que des durées d’endurance analogues sont dans les cartons malgré un avantage évident de la capacité de la cellule pour le plus grand smartphone.

Quelles sont les caractéristiques que le Pixel 7 et le 7 Pro auront en commun ?

En se basant strictement sur cette vidéo, la liste des similitudes est assez courte, notamment les suivantes :

Processeur Google Tensor G2

Puce de sécurité Titan M2

Fonctionnalité Ultra Économiseur de Batterie pour « jusqu’à 72 heures » d’autonomie

Résistance à l’eau et à la poussière (IP68)

Caméra primaire de 50 mégapixels à l’arrière

Mais encore une fois, tous les signes récents (et le bon sens) indiquent également un tas d’autres choses clés que le duo Pixel 7 est susceptible de partager :

Une seule caméra frontale de 10,8 mégapixels

Options de stockage de 128 et 256 Go

Android 13

Charge sans fil

Charge filaire 30W

Connectivité 5G, NFC, Bluetooth 5.2

Capteur d’empreintes digitales à l’écran

Haut-parleurs stéréo

Support eSIM

Reconnaissance faciale

Protection d’écran Gorilla Glass Victus

Enfin, nous savons avec une certitude absolue que les Pixel 7 et 7 Pro partageront les mêmes coloris Neige et Noir Volcanique, tout en visant à se démarquer de la foule des smartphones Android haut de gamme d’aujourd’hui avec une teinte plus attrayante, à savoir, « Vert Citron » pour le petit modèle et « Vert Sauge » pour le grand.