L’événement Apple en octobre 2022 n’aura probablement pas lieu, que pouvons-nous attendre ?

L’événement Apple 2022 récemment annoncé par la rumeur a peu de chances de se produire, comme le prétendent les passionnés. Si c’est le cas, les nouveaux produits arriveront-ils quand même ?

En octobre 2021 dernier, le géant des gadgets a organisé un événement spécial pour présenter ses nouveaux appareils. Ceux-ci comprenaient le nouveau MacBook Pro M1, le MacBook Pro M1 Max, ainsi qu’une nouvelle paire d’AirPods.

Cependant, il semble que le mois d’octobre 2022 sera bien différent. Mark Gurman de Bloomberg est le premier à avoir partagé cette information. MacRumors rapporte que Gurman, dans sa newsletter officielle, a déclaré qu’il n’y aurait pas d’événement Apple en octobre. Autrement dit, le récent événement Apple « Far Out » de septembre, qui nous a présenté l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’Apple Watch Ultra et les AirPods Pro 2, pourrait être la dernière grande présentation du géant technologique de Cupertino cette année. C’est réellement une surprise.

Cependant, il a précisé que les nouveaux produits qui n’auront pas leur heure de gloire seront tout de même lancés. Le journaliste technique a également expliqué que le fabricant de gadgets publierait ses nouveaux appareils par le biais de points de presse, de communiqués de presse et de mises à jour de l’Apple Store en ligne.

Donc, si vous faites partie des consommateurs intéressés, vous pouvez surveiller la page « Newsroom » d’Apple.

Nouveaux produits Apple à attendre

Malgré l’absence d’un événement phare, le mois d’octobre offrirait de nouveaux produits Apple passionnants. Il s’agit notamment de l’iPad Pro avancé basé sur la technologie M2 et du MacBook Pro 2022 remodelé de 14 et 16 pouces. D’autre part, il pourrait également y avoir une nouvelle Apple TV. Les rumeurs affirment qu’elle bénéficierait d’une mise à jour avec la puce Apple A14 et 4 Go de RAM.

Cependant, certains produits que les consommateurs veulent voir ne seront peut-être pas commercialisés en 2022, comme le casque de réalité mixte évoqué dans de multiples rumeurs.

L’année dernière, l’annonce d’Apple en octobre a eu lieu le 18 octobre 2021, donc si Apple suit cette tendance, elle pourrait publier les communiqués de presse dès le 17 octobre. Apple a encore une certaine marge de manœuvre avant toute annonce majeure, ce qui signifie qu’un événement Apple d’octobre pourrait encore être dans les tuyaux.