Le test de chute de l’iPhone 14 Pro Max se déroule aussi bien que prévu

La face avant de l’iPhone 14 Pro Max d’Apple (et du reste de la gamme d’iPhone 14) est dotée d’une protection Ceramic Sheild. Il s’agit d’un matériau infusé de cristaux de céramique. Dans les tests de PhoneBuff, l’écran de l’iPhone 14 Pro Max a mieux résisté aux tests face contre terre. Cela pourrait être dû à la Ceramic Shield. Certes, le verre s’est quand même fissuré, mais seulement dans une section. L’écran Gorilla Glass Victus du Galaxy S22 Ultra a subi des dommages plus importants lors de la chute.

En ce qui concerne les tests, PhoneBuff a soumis un iPhone 14 Pro Max, un Galaxy S22 Ultra, et un autre iPhone 14 Pro Max dans, naturellement, un étui Casetifiy, à la même série de tests de chute à une distance de 1,5 mètre du sol. PhoneBuff a d’abord fait tomber les smartphones sur le dos, puis les a positionnés de manière à ce qu’ils atterrissent sur un coin, et enfin a effectué une autre chute où les smartphones atterrissaient sur leur écran.